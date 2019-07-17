Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец 01:32
Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:38, Вашингтон
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика
На выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата
Окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57.
Обновлено в 06:13
Здоровье
В Тверской области совершенствуют систему скорой помощи
Служба скорой медицинской помощи Тверской области представлена тремя станциями – в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и отделениями при центральных районных больницах.
Обновлено в 06:37
Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве
Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.
Обновлено в 07:27
Авто
Первый шоурум Aurus откроется в Москве
Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до конца июля текущего года.
Обновлено в 07:04
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Общество
«Проект»: Беглов использует ботов с помощью благотворительного фонда
Штаб кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова может использовать в своей кампании сетевых ботов.
Обновлено в 04:44
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Экономика
«Эталон» в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41%
Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:20
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег
Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Политика
Идею о конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле
Ранее «Мойка78» писала, что глава СК призвал ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества коррупционеров.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку
На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Авто
Toyota опубликовала промо-ролики для нового поколения купе Supra
Спортивное купе Toyota Supra в исполнении Launch Edition поступит в автосалоны в конце этого месяца по стартовой цене в 55 250 долларов или 3 471 247 рублей.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Кино
«Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по видеоигре
На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «Детектива Пикачу» составляет 67%, за ним следуют «Рэмпейдж» и «Tomb Raider: Лара Крофт» с 52%.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Зеленский о городе Николаев: «Чиновники ведут себя, как бандиты»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42