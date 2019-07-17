Энергетика

Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизилисьБанки.ру вчера в 01:35

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,63 доллара и составили 59,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррель

Московский Комсомолец01:32

Цены на нефть снижаются на статистике из США

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Стоимость Brent повышается, WTI колеблется

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Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне

Интерфакс01:25

Нефтяные цены активно растут сегодня после падения накануне

Финмаркет07:38

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:00

Нефть дешевеет из-за снижения рисков вокруг Ирана

News.ruвчера в 15:34
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Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51

В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Теннис

Более 30 тысяч человек пришли на встречу с Халеп в Бухаресте

Более 30 тысяч человек пришли в среду на стадион в Бухаресте на встречу с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая стала чемпионкой Уимблдона 2019 года, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 15:31
Игры

Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3

Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
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Культура

Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали

Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Общество

Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома

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Политика

На Украине завели уже 11 уголовных дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-главы государства Петра Порошенко и его команды.
Обновлено в 05:18
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Политика

В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика

Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Экономика

Коррекция накрыла рынки

Сегодня практически все мировые рынки (Нидерланды, Австралия, Индия и Швейцария не в счет) испытали падение в той или иной степени.
Обновлено в 14:05
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Экономика

Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ

Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Обновлено в 18:04
Авто

В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза

Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.
Обновлено в 08:16
Транспорт

Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено

Под подтопленным ранее Бутырским путепроводом восстановлено движение. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Обновлено в 11:41
Политика

Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Музыка

В Лондоне представили первый российско-британский оркестр

В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Экономика

Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал

Аудитория платных подписчиков стримингового сервиса Netflix впервые сократилась на территории США.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Футбол

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено в 18:54
Общество

Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов

Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Лавров отметил положительную динамику в отношениях России и Германии

Положительная динамика наблюдается в отношениях Российской Федерации В Германии, Москва заинтересована в развитии разнопланового сотрудничества с ФРГ.
Обновлено в 18:48
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