Энергетика
Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника снизилисьБанки.ру вчера в 01:35
Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,63 доллара и составили 59,58 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:08, Ашберн
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Теннис
Более 30 тысяч человек пришли на встречу с Халеп в Бухаресте
Более 30 тысяч человек пришли в среду на стадион в Бухаресте на встречу с румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая стала чемпионкой Уимблдона 2019 года, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 15:31
Игры
Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Культура
Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали
Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Политика
На Украине завели уже 11 уголовных дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведёт 11 уголовных дел в отношении экс-главы государства Петра Порошенко и его команды.
Обновлено в 05:18
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 18:14
Политика
В Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал несправедливым решение Вашингтона об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Авто
Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Экономика
Коррекция накрыла рынки
Сегодня практически все мировые рынки (Нидерланды, Австралия, Индия и Швейцария не в счет) испытали падение в той или иной степени.
Обновлено в 14:05
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Экономика
Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ
Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.
Обновлено в 18:04
Авто
В России отзывают 120 автомобилей Audi из-за утечки антифриза
Немецкая компания Audi отзывает в России 120 реализованных в 2019 году автомобилей Audi A6 и Audi A7.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.
Обновлено в 08:16
Транспорт
Движение транспорта под Бутырским путепроводом восстановлено
Под подтопленным ранее Бутырским путепроводом восстановлено движение. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.
Обновлено в 11:41
Политика
Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Музыка
В Лондоне представили первый российско-британский оркестр
В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Экономика
Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал
Аудитория платных подписчиков стримингового сервиса Netflix впервые сократилась на территории США.
Обновлено в 18:42
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро
Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено в 18:54
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Пользователь Reddit рассказал, как уличил девушку сводного брата в измене через несколько часов после того, как она родила ребенка.
Обновлено в 14:06
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Лавров отметил положительную динамику в отношениях России и Германии
Положительная динамика наблюдается в отношениях Российской Федерации В Германии, Москва заинтересована в развитии разнопланового сотрудничества с ФРГ.
Обновлено в 18:48