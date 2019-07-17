Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец 01:32

Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
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Нефтяные цены активно растут сегодня после падения накануне

Финмаркет07:38

Цены на нефть снижаются на статистике из США

ПРАЙМ13:23

Стоимость Brent повышается, WTI колеблется

Росбалт02:43

Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне

Интерфакс01:25

Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррель

Московский Комсомолец01:32

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:00

Нефть дешевеет из-за снижения рисков вокруг Ирана

News.ruвчера в 15:34
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
Политика

Мэй раскритиковала Путина в прощальной речи

Тереза Мэй не согласилась с мнением Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела, так как противоречит интересам многих людей.
Обновлено в 12:17
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России

Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
Обновлено в 10:03
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку в Польше

Американский боевой самолет F-15 совершил аварийную посадку на авиабазе Повидзе в Польше.
Обновлено в 09:53
ЖКХ

Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме

Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о времени возврата летней погоды в Москву

В среду и четверг в Московском регионе будет облачно, местами пройдут сильные дожди и гроза, во время которой порывы ветра могут доходить до 12 – 17 м / с. Днем воздух максимально может прогреться до 20 градусов, утром и ночью ожидается 10 – 15 градусов тепла.
Обновлено в 08:36
Политика

Politico: сенатор США намерен пообщаться с Зарифом от имени Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол планирует провести переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом от имени президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 13:37
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Культура

Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали

Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:17
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе

Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Политика

Украина и РФ согласовали процесс подготовки к обмену пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась провести подготовку к обмену пленными по формуле «69 на 208» в кратчайшие сроки.
Обновлено в 13:58
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Авто

Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Evija

Компания Lotus представила первую с 2008 года новую модель — электромобиль Evija.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Кузбассе из-за обрушения породы в шахте погиб горняк

В Кузбассе в угольной шахте Анжерская-Южная произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
Обновлено в 14:14
Футбол

«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана

Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Политика

Еврокомиссию возглавит Урсула фон дер Ляйен

Лицом ЕС впервые стала женщина, мать семерых детей и бывший врач, а затем политик, нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 00:49
Политика

Соединенные Штаты отказались продавать Турции истребители F-35

В Соединенных Штатах приняли решение об отказе продавать Турции истребители F-35. Об этом 16 июля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
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