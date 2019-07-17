Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец 01:32

Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
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Нефтяные цены активно растут сегодня после падения накануне

Финмаркет07:38

Цена на нефть марки Brent растёт

RT на русском01:00

Brent подорожала до $64,47 за баррель после резкого падения рынка накануне

Интерфакс01:25

Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррель

Московский Комсомолец01:32

Стоимость Brent повышается, WTI колеблется

Росбалт02:43

Нефть дешевеет из-за снижения рисков вокруг Ирана

News.ruвчера в 15:34

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы15 июля в 01:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:54, Вашингтон
Футбол

«Ньюкасл» планирует трансфер бразильского нападающего

Бразильский форвард не попал в заявку немецкого клуба на товарищеский матч против немецкого клуба «Ян», что косвенно подтвердило возможный трансфер.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

В Санкт-Петербурге задержали двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в том, что они подкинули наркотики 16-летнему подростку и вымогали у него деньги.
Обновлено в 12:32
Происшествия

После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку

Обновлено в 06:40
Политика

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен «всех на всех»

Зеленский ответил, что он бы с радостью согласился на такой обмен, но есть проблема: списки Киева о тех, кого удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не совпадают со списками, которые есть у тех, кто контролирует сейчас эти территории.
Обновлено в 13:31
ЖКХ

Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме

Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Музыка

В Лондоне представили первый российско-британский оркестр

В Лондоне состоялась презентация первого российско-британского оркестра, названного в честь композиторов Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена, говорится в сообщении «Роснефти», которая вместе с BP оказала проекту поддержку.
Обновлено в 16:26
Экономика

Пальмовое масло лишат налоговых льгот

Вредное пальмовое масло останется без льготы по налогу НДС.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Политика

«Это циничная ложь»: Мэй раскритиковала слова Путина о либерализме

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не согласна с мнением президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Политика

Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь

Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко побывали в Валаамском Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре в Карелии.
Обновлено в 15:46
Игры

Electronic Arts анонсировала мобильную Plants vs. Zombies 3

Electronic Arts объявила о запуске альфа-тестирования Plants vs. Zombies 3. Игра уже доступна в Google Play, но количество загрузок ограничено — новых пользователей будут запускать постепенно.
Обновлено в 14:55
Армия и оружие

Военные полицейские вернулись в Чечню из Сирии без потерь

Очередная ротация произошла в апреле: около 400 военных полицейских, несколько месяцев прослуживших в Сирии, вернулись в Чечню без потерь.
Обновлено в 07:06
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Кино

«Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на «Эмми»

Несмотря на недовольство фанатов в адрес последнего сезона сериала, «Игра престолов» получила рекордные 32 номинации на телепремию «Эмми».
Обновлено вчера в 16:06
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Общество

Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Сугаипова подтвердила, что она сбежала из дома в кризисный центр, но заявила, что причиной этого были проблемы с учебой.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие

В США потребовали полного контроля над ядерным оружием России

Кандидат на пост главы и врио Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны взять под контроль весь российский ядерный арсенал.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе

Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Здоровье

Бари Алибасов может остаться инвалидом из-за неправильного лечения

Бари Алибасов рассказал, что может навсегда остаться инвалидом из-за неправильно назначенного лечения.
Обновлено в 09:32
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже через четыре года граждане страны перейдут на электронные паспорта.
Обновлено в 10:04
Кино

Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Футбол

ФК «Сочи» планирует занять первое место в РПЛ

Задачей-максимум на нынешний сезон перед "Сочи", который вышел в премьер-лигу, является первое место в чемпионате России.
Обновлено в 13:19
Общество

В России начнут производить надувные здания

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Мексике убит футболист молодежной команды «Дорадос»

Футболист молодежной команды мексиканского "Дорадос де Синалоа" Мирша Франсиско Эррера Гастелум убит после нападения в Кульякане, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Обновлено в 15:50
Футбол

Гвардиола: «Хотим, чтобы Сане был счастлив»

Обновлено в 16:42
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