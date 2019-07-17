Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $64,50 за баррельМосковский Комсомолец 01:32
Цены на нефть торгуются разнонаправленно, согласно данным торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,02%. Теперь стоимость их составляет $57,61 за баррель.
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Происшествия
Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным Романом Третьяковым
Бывшая участница «ДОМа-2», а ныне популярная певица и телеведущая Ольга Бузова на глазах у всей страны встретилась со своим бывшим возлюбленным Романом Третьяковым.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Экономика
В первом полугодии в России упали продажи водки
В первом полугодии 2019 года розничные продажи водки в России составили 34,3 млн декалитров (дал), это на 0,3% меньше, чем в январе-июне 2018 года.
Обновлено в 07:16
Политика
Избирком снял Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия в 43-м округе приняла решение о снятии юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие
СБУ заявила о задержании перевозившего «Бук» водителя
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали водителя тягача, перевозившего «Бук», которым сбили малайзийский Boeing рейса MH17, заявил заместитель начальника СБУ Виталий Маяков на брифинге для журналистов.
Обновлено в 08:41
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
Кремль отреагировал на предложения спикера Госдумы по Конституции
В Кремле ознакомились с позицией спикера Госдумы Вячеслава Володина о целесообразности точечного реформирования Конституции, которую он изложил в статье в «Парламентской газете», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Разозлившаяся Виктория Боня встала грудью за дочь
Виктория моментально отреагировала на нападки в адрес дочери.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров
Дмитрий Песков отреагировал на предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и предоставлении доступа к банковской тайне на стадии доследственных проверок.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Суд в Москве продлил на три месяца арест 13 из 24 украинских моряков
Лефортовский суд Москвы продлил еще на три месяца сроки ареста 13 из 24 украинских моряков.
Обновлено в 07:09
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Дума одобрила законопроект о квотировании загрязняющих воздух выбросов
Госдума в третьем окончательном чтении одобрила законопроект о проведении эксперимента по квотированию загрязняющих воздух выбросов в крупных промышленных центрах.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
ВС России начали получать новейшие автоматы АК-12
Вооруженные силы РФ получили первую партию самых новых автоматов АК-12.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Культура
Дочь Юрия Кузнецова опровергла слухи о его госпитализации
Обновлено в 04:47
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский потребовал от главы Николаевской области уйти в отставку
Во время встречи с главой администрации Николаевской области Вячеславом Боней президент потребовал от исполняющего обязанности главы уйти в отставку.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег
Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Общество
Нижний Новгород признан самым безопасным городом России
Обновлено в 05:39
Здоровье
Во Владимирской области создадут единую службу «скорой» помощи
К 2021 году во Владимирской области создадут единую службу скорой медицинской помощи.
Обновлено в 07:23
Авто
Lotus представила 2000-сильный электрогиперкар Evija
После 11 лет затишья британский бренд Lotus выпустил свою новинку. Ей стал полностью электрический двухдверный гиперкар под названием Evija.
Обновлено в 01:25
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Политика
В Кремле прокомментировали задержание матери тяжелобольного ребенка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с жительницей Москвы Еленой Боголюбовой, которую задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ после заказа в интернете препарата от судорог, необходимого ее тяжелобольному ребенку.
Обновлено в 08:30
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11