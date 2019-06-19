Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец 19 июня в 01:19
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение
Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их.
Обновлено вчера в 23:45
Хоккей
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Полиция зачистила Тбилиси от протестующих
Обновлено в 02:10
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Арестован бизнесмен Бойко-Великий
Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 19 августа 2019 года бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в хищениях из банка «Кредитный экспресс».
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Гаджеты
Представлен телефон Energizer E12 за 12 евро
Сетевые источники сообщают о скором выходе телефона Energizer E12, который будет стоить всего 12 евро.
Обновлено в 02:27
Политика
Зеленский отменил уже 200 указов своих предшественников
В результате были отменены 200 указов предшественников нынешнего главы государства.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Путин сказал, может ли Грудинин возглавить правительство РФ
Некоторые сравнивают Грудинина с Евгением Примаковым, который заявил, что хочет баллотироваться на пост председателя правительства России в марте 2000 года.
Обновлено вчера в 09:06
Финансы
Великобритания и США дали России в долг
20 июня был доразмещен выпуск еврооблигаций в долларах на 1,5 миллиарда долларов с погашением в 2029 году, а также выпуск евробондов на 1 миллиард долларов с погашением в 2035 году.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Десятки детей заразились гепатитом в Приамурье
В 2018 году 26 детей заразились гепатитом C, сообщил местный парламентарий Сергей Труш.
Обновлено в 01:36
Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье
Специалисты рассказали, кому не стоит налегать на зелень
Специалисты рассказали, кому не стоит налегать на зелень летом.
Обновлено в 01:53
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с потерей Крыма
Президент Чехии Милош Земан призвал мировое сообщество и Украину смириться с фактом воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в попытке изменить мировой порядок
Пентагон ответил на предупреждения российских политиков, которые раскритиковали США за решение отправить на Ближний Восток дополнительный контингент войск, сообщает телеканал CNBC.
Обновлено вчера в 19:11
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Здоровье
Женщина «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь
13-летний житель Великобритании Джордж Эшби попросил свою работающую врачом мать послушать его стетоскопом.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 03:20
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28