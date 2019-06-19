Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец 19 июня в 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррель

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