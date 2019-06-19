Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent превысила $63 за баррель

DP.RU04:26

Цены на нефть резко повышаются, Brent превысила $64 за баррель

Росбалт11:20

Стоимость нефти Brent двигается к $63 за баррель

Деловое.ТВ04:59

Нефть Brent приближается к $65 за баррель

REGNUM16:21

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,63 за баррель

Московский Комсомолец01:24

Цены на нефть растут

RT на русском01:03

Заявления президента США подняли цену нефти

Коммерсантъ18 июня в 15:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:36, Вашингтон
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Обновлено в 14:31
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок

Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА

Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Технологии

«Одноклассники» нашли главу для электронной коммерции

На должность руководителя направления электронной коммерции социальной сети "Одноклассники" назначена Инна Галиахметова.
Обновлено в 19:30
Транспорт

«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер

Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Теннис

Энди Маррей выступит на Уимблдоне

Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено в 18:18
Происшествия

В Мексике похитили американского студента

Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено в 09:29
Технологии

Произошёл сбой в работе Facebook Messenger

Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

18-летняя Яна Шевцова рассекретила своего 3-летнего сына

18-летняя скандалистка предложила поклонникам показать своего сына, и вскоре сделала это.
Обновлено в 11:09
Политика

Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»

Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
Обновлено в 19:08
Игры

Microsoft может выпустить одну Xbox следующего поколения вместо двух

Обновлено в 16:41
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Гаджеты

Microsoft и Kano разработали планшет-конструктор на Windows 10

Обновлено в 12:11
Политика

Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Здоровье

В Череповце появится детская областная больница

В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Обновлено в 02:34
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Экономика

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Политика

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Общество

СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России

Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное