Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:19
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Обновлено в 14:31
Общество
Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты
Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА
Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено в 19:45
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено в 18:23
Технологии
«Одноклассники» нашли главу для электронной коммерции
На должность руководителя направления электронной коммерции социальной сети "Одноклассники" назначена Инна Галиахметова.
Обновлено в 19:30
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40
Теннис
Энди Маррей выступит на Уимблдоне
Нынешний партнер Маррея Фельсьяно Лопес не выступит с британцем на Уимблдоне. Маррей сыграет в паре с французом Пьером-Югом Эрбером.
Обновлено в 18:18
Происшествия
В Мексике похитили американского студента
Прокуратура мексиканского штата Халиско сообщила об убийстве одного и похищении еще одного студента из США в крупном городе Гвадалахара на западе страны.
Обновлено в 18:57
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
В январе прошлого года стало известно о госпитализации Мердока после того, как он получил травму во время плавания на яхте сына.
Обновлено в 19:36
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено в 09:29
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
18-летняя Яна Шевцова рассекретила своего 3-летнего сына
18-летняя скандалистка предложила поклонникам показать своего сына, и вскоре сделала это.
Обновлено в 11:09
Политика
Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»
Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
Обновлено в 19:08
Политика
Володин отреагировал на инцидент с российскими депутатами в Грузии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, которые допустили нападение на делегацию из России на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 15:59
Здоровье
В Череповце появится детская областная больница
В Череповце появилась детская областная больница. Такой статус будет присвоен городской детской больнице уже в ближайшее время.
Обновлено в 02:34
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню и указывать их в приоритетном порядке.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Общество
СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России
Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08