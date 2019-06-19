Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец 19 июня в 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.
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Нефть Brent приближается к $65 за баррель

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Цены на нефть резко повышаются, Brent превысила $64 за баррель

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Заявления президента США подняли цену нефти

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Стоимость нефти Brent превысила $63 за баррель

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Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,63 за баррель

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Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:03

Стоимость нефти Brent двигается к $63 за баррель

Деловое.ТВвчера в 04:59
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Политика

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

Обновлено вчера в 16:52
Общество

Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%

Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

Страшное ДТП в Индии унесло жизни 43 человек

На севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 43 человека, еще около 30 человек пострадали.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено вчера в 09:14
Космос

Россия начинает новую программу космических исследований

Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
Обновлено вчера в 22:46
Авто

В России обновленный Volkswagen Passat появится в конце 2019 года

Обновлённый Volkswagen Passat появится у российских дилеров до конца текущего года, пока только с безальтерналивным 2,0-литровым мотором мощностью 190 л.с. Зимой следующего года запланированы поставки Passat со 150-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра, а дизельная версия с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом поступит в продажу и вовсе только следующей весной.
Обновлено вчера в 05:05
Музыка

The Black Eyed Peas порадовались своему возвращению в Москву

Обновлено вчера в 23:02
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика

Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва

Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства. Об этом пишет интернет-издание «Свободная пресса».
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына

Обновлено вчера в 21:12
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока

Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Евросоюз продлил санкции против РФ еще на год

Ограничения были продлены "автоматически" Совет Евросоюза продлил пакет санкций против России из-за крымского вопроса до 23 июня 2020 года, говорится в решении, которое было опубликовано 20 июня.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Электросети стран Балтии отключат от энергосистем России

Страны Балтии и ЕС отключатся от энергосистемы России к 2025 году.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Путин назвал несмешным президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:35
Общество

Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги

Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

«Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Уругвай сыграл вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Японии (2:2) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ

За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня

Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".
Обновлено 19 июня в 06:30
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Политика

Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17

Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено вчера в 04:47
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено вчера в 10:44
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