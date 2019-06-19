Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец 19 июня в 01:19
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20%
Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Страшное ДТП в Индии унесло жизни 43 человек
На севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 43 человека, еще около 30 человек пострадали.
Обновлено вчера в 22:40
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками
По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании
Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено вчера в 09:14
Космос
Россия начинает новую программу космических исследований
Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".
Обновлено вчера в 22:46
Авто
В России обновленный Volkswagen Passat появится в конце 2019 года
Обновлённый Volkswagen Passat появится у российских дилеров до конца текущего года, пока только с безальтерналивным 2,0-литровым мотором мощностью 190 л.с. Зимой следующего года запланированы поставки Passat со 150-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра, а дизельная версия с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом поступит в продажу и вовсе только следующей весной.
Обновлено вчера в 05:05
Музыка
The Black Eyed Peas порадовались своему возвращению в Москву
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва
Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства. Об этом пишет интернет-издание «Свободная пресса».
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока
Медиамагната, владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Евросоюз продлил санкции против РФ еще на год
Ограничения были продлены "автоматически" Совет Евросоюза продлил пакет санкций против России из-за крымского вопроса до 23 июня 2020 года, говорится в решении, которое было опубликовано 20 июня.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Электросети стран Балтии отключат от энергосистем России
Страны Балтии и ЕС отключатся от энергосистемы России к 2025 году.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги
Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
«Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены.
Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Уругвай сыграл вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Японии (2:2) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ
За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня
Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".
Обновлено 19 июня в 06:30
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено вчера в 04:47
Общество
Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей
Обновлено вчера в 10:44