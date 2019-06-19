Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррельМосковский Комсомолец 19 июня в 01:19

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,03%, достигнув $62,16 за баррель.

Цена на нефть марки Brent поднялась до $62,16 за баррель

Общество Минприроды предложило ежегодно сокращать потребление пластика на 10-20% Минприроды предлагает сокращать потребление пластика в России на 10-20% ежегодно, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Происшествия Страшное ДТП в Индии унесло жизни 43 человек На севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 43 человека, еще около 30 человек пострадали.

Финансы Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в России Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Экономика «Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".

Экономика Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.

Космос Россия начинает новую программу космических исследований Проект "Спектр-РГ" зародился еще в Советском Союзе в конце 1987 года, когда Академия наук СССР выпустила решение о научной программе космических телескопов серии "Спектр".

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Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Экономика Генпрокуратура арестовала счета предприятий Игоря Пушкарёва Генпрокуратура получила решение Басманного районного суда Москвы для ареста счётов компаний, входящих в группу «Востокцемент» и являющихся ответчиками по гражданскому делу о взыскании 3,2 млрд рублей: АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерский цементный завод», АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент».

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Футбол «Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии «Краснодар» объявил на официальном сайте о трансфере полузащитника сборной Голландии Тонни Эмилио Триндаде де Вилены.

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Общество Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".