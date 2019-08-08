Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррельГоворит Москва 07 августа в 14:51
WTI торгуется на отметке 51 доллар 03 цента за баррель Аналитики говорят, что нефть падает в цене из-за опасений замедления темпов роста мировой экономики и снижения спроса на топливо. На этом фоне теряет позиции рубль.
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