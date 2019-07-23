Энергетика
Цена на нефть марки Brent достигла $63,31 за баррельNews.ru вчера в 02:19
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 08:10 по московскому времени подросла до $63,31 за баррель. Это на $0,05 (0,08%) больше показателя на момент закрытия предыдущей сессии.
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