Энергетика
Цена на нефть марки Brent достигла $63,31 за баррельNews.ru вчера в 02:19
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 08:10 по московскому времени подросла до $63,31 за баррель. Это на $0,05 (0,08%) больше показателя на момент закрытия предыдущей сессии.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:14, Вашингтон
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По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
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Обновлено в 07:30
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Суд рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья 6 августа
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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