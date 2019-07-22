Энергетика
Нефть Brent подросла до $63,31 за баррельИнтерфакс 01:34
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $63,31 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на $0,79 (1,26%).
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Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 15:36
Кино
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В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
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Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности россиян
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Обновлено 21 июля в 13:45
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
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Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
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Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Происшествия
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Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
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Huawei представила смартфон Honor 9X
Honor, бренд Huawei, презентовал новую линейку смартфонов Honor 9X.
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ЕСПЧ присудил главе «Комитета против пыток» тысячу евро за незаконное задержание на митинге в 2007 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию руководителю «Комитета против пыток» (КПП) Игорю Каляпину за незаконное задержание на «Марше несогласных» в 2007 году.
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Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
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