Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК составляет $63,31 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на $0,79 (1,26%).

Нефть Brent подросла до $63,31 за баррель

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