Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 08:10 по московскому времени подросла до $63,31 за баррель. Это на $0,05 (0,08%) больше показателя на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена на нефть марки Brent достигла $63,31 за баррель

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