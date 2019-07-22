Энергетика
Цена на нефть марки Brent достигла $63,31 за баррельNews.ru вчера в 02:19
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 08:10 по московскому времени подросла до $63,31 за баррель. Это на $0,05 (0,08%) больше показателя на момент закрытия предыдущей сессии.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика
Джонсон назначил главу МВД Великобритании министром финансов
На посту министра внутренних дел Саджида Джавида сменит бывший министр международного развития Прити Пател Новый премьер Великобритании Борис Джонсон назначил на пост министра финансов страны главу МВД Саджида Джавида.
Обновлено в 14:41
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Политика
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 13:49
Политика
Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы
С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Нефтчи» в Туле поддержат около 300 болельщиков
Отмечается, что бакинский коллектив в Туле поддержат около 300 человек.
Обновлено в 11:39
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено в 14:01
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика
Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны
Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском
У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.
Обновлено в 16:06
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Здоровье
В Свердловской области уменьшился процент низкокачественной продукции
В Свердловской области уменьшился процент низкокачественной продукции.
Обновлено в 11:27
Футбол
«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ
Обновлено в 15:06
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Игры
Bigben Interactive купила создателей GreedFall, Bound by Flame и Technomancer
Spiders выпустила шесть игр, в том числе Mars: War Logs, Bound by Flame и The Technomancer.
Обновлено в 15:11
Политика
Путин пожелал Джонсону успехов на посту премьер-министра Британии
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона со вступлением на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
Наталья Подольская отчиталась о состоянии здоровья после травмы спины
Поклонники Натальи Подольской вздохнули с облегчением. Здоровье певицы, получившей на днях травму спины, вне опасности.
Обновлено в 15:00