Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 маяRambler News Service 03:32

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 08:57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI составила $60,59 за баррель. К 10.19 их стоимость снизилась до $59,98 за баррель.
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Brent подорожала до $66,51 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+

Интерфакс09:10

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 впервые с 23 мая

РБК02:37

Цена нефти WTI превысила $60

ТАСС02:16

Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Коммерсантъ02:21

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Газета.Ru02:17

Нефть дорожает в преддверии встречи ОПЕК+

Росбалт02:25

Цены на нефть растут

RT на русском01:10
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Происшествия

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Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
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Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
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Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Обновлено в 01:42
Происшествия

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Происшествия

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В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские артисты в случае гастролей в Грузии должны понимать, что там небезопасно.
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Женщина заявила, что готова прибегнуть к процедуре ЭКО.
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Телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные изменения во внешнем виде.
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Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле

Избранный депутатом Европарламента экс-мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле.
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Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
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Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками

Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
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