Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 маяRambler News Service 03:32

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 08:57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI составила $60,59 за баррель. К 10.19 их стоимость снизилась до $59,98 за баррель.
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Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 впервые с 23 мая

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ПРАЙМ03:57

Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Коммерсантъ02:21
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