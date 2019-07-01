Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 маяRambler News Service 03:32
Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 08:57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI составила $60,59 за баррель. К 10.19 их стоимость снизилась до $59,98 за баррель.
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