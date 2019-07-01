Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 маяRambler News Service 03:32

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 за баррель впервые с 23 мая 2019 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). По состоянию на 08:57 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI составила $60,59 за баррель. К 10.19 их стоимость снизилась до $59,98 за баррель.

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Транспорт В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.

Здоровье Столичные врачи рассказали, что чаще всего проглатывают дети до 5 лет Московские врачи чаще всего обнаруживают монеты, батарейки, гидрогелевые и магнитные шарики в желудочно-кишечном тракте детей в возрасте до пяти лет.

Авто Самый «пацанский» автомобиль: Лада Приора. Видео Молодежный дизайн Приоры с интересными решениями по экстерьеру пришелся по нраву многим россиянам.

Армия и оружие Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.

Политика Пригожин прокомментировал отказ Нино Катамадзе выступать в России Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение певицы грузинской певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Политика Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

Политика Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с 40 миллионами долларов за границу В семье эмира Дубая не все гладко: жена Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — принцесса Хайя решила расстаться с мужем после 15 лет брака и сбежала от него.

Музыка Первый канал обновляет систему голосования на шоу «Голос» После объявления предварительных результатов итоги финала аннулировали. Вещатель провел спецвыпуск шоу 24 мая.

Спорт Сборная России вернулась в Москву после Европейских игр Самолет с делегацией российских спортсменов, которые приняли участие в Европейских играх в Белоруссии, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Финансы Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20 Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Технологии В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.

Политика В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.

Общество В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Общество Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).

Экономика Сменился генеральный директор Leroy Merlin в России С 1 июля гендиректором Leroy Merlin в России вместо Венсана Жанти назначен Лоран Дефассье, сообщил ритейлер.

Космос Россия поможет Индии подготовить астронавтов В своем выступлении по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди заявлял, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года, когда будет отмечать 75-ю годовщину независимости.

Шоу-бизнес Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Общество Число безработных в России за неделю снизилось на 1,3% "С 19 июня по 26 июня 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 752,3 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Политика Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.

Армия и оружие Стали известны особенности модернизации ЗРК «Сосна» Новейший российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна» в ходе последующей модернизации получит новые шасси и новые типы ракет, сообщил главный конструктор проекта Владимир Уклеев.

Политика В Совфеде назвали «изюминкой» лицо Мэй на встрече с Путиным Каменное лицо премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным является «изюминкой» саммита G20, который состоялся в японской Осаке, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.