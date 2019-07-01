Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррельRT на русском 02:39
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,74% — до $60,07 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 2,84% — до $66,58 за баррель. В начале торгов цены на нефть показали рост на более чем 2%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Происшествия
Кадыров отреагировал на нападение на пост полиции в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам и близким полицейского, погибшего в результате нападения на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе республики.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Пригожин призвал не верить рассказам Темниковой о Серябкиной и Фадееве
Российский продюсер Иосиф Пригожин скептически отнесся к заявлениям бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой, которая ранее рассказала о якобы имевшей место любовной связи между ее коллегой по группе Ольгой Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Политика
«Даже не Бузова»: Лев Лещенко ответил на заявление Катамадзе
Певец Лев Лещенко заявил, что его коллега из Грузии Нино Катамадзе использует ситуацию со сложными отношениями между двумя странами для самопиара.
Обновлено в 09:32
Политика
Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом
26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Экономика
«Новатэк» вольется в социальные проекты Заполярья
Сегодня глава ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обсудили участие компании в социальном развитии Мурманской области.
Обновлено в 13:33
Общество
Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ
Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.
Обновлено в 06:11
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»
Обновлено в 12:07
Экономика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Журналистке запретили задавать вопрос главе МВД Германии про «опасность» RT
На пресс-конференции в Берлине корреспондент Ruptly задала вопрос главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу о том, чем «опасны» RT и Sputnik для Германии, однако ее попытались остановить.
Обновлено в 13:10
Политика
Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов
«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Ювентус» объявил о подписании Рабьо
Обновлено в 13:52
Космос
Китай выведет на орбиту 192 спутника с искусственным интеллектом
К 2021 году Пекин намерен вывести в космос группировку Leo, включающую в себя 192 спутника и оснащенную системой автопилота и искусственным интеллектом.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Удар ополчения по американскому Humvee - появились кадры уничтоженного под Донецком автомобиля ВСУ
В Сеть попали кадры украинского военного автомобиля HMMWV, уничтоженного после боестолкновения с военнослужащими вооруженных сил самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Обновлено в 12:53
Происшествия
«Дело Ивана Голунова» передали в СКР
В своем Telegram-канале адвокат уточнил, что в прокуратуру Москвы дело передали 21 июня, после чего оно попало в Генпрокуратуру, а сегодня, 1 июля, было подписано постановление о передаче дела по подследственности в СКР.
Обновлено в 14:34
Авто
Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России
Обновлено в 06:41
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42