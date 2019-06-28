Энергетика
Стоимость нефти Brent слегка снижается, WTI дорожаетРосбалт 28 июня в 08:57
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу демонстрируют смешанную динамику в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем сегодня саммите «большой двадцатки» (G20), а также в преддверии заседаний представителей ОПЕК и ОПЕК+ в начале июля.
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Мировые цены на нефть Brent не изменились по итогам торгов пятницы, на WTI — понизились
Банки.ру29 июня в 03:25
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