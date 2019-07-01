Энергетика

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррельRT на русском 02:39

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,74% — до $60,07 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 2,84% — до $66,58 за баррель. В начале торгов цены на нефть показали рост на более чем 2%.
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Brent подорожала до $66,51 за баррель на новостях о сделке ОПЕК+

Интерфакс09:10

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель

RT на русском02:39

Цена нефти WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая

Коммерсантъ02:21

Нефть WTI подскочила выше $60

Газета.Ru02:17

Цена нефти WTI превысила $60

ТАСС02:16

Цена на нефть марки WTI поднялась выше $60 впервые с 23 мая

РБК02:37

Цена на нефть марки Brent превысила отметку $66 за баррель

Московский Комсомолец01:26
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Политика

Участие Украины в ПАСЕ рекомендовал приостановить комитет Рады

Комитет по иностранным делам при Верховной раде порекомендовал приостановить участие украинских дипломатов в национальной делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщается на странице Facebook депутата Владимира Арьева.
Обновлено в 06:57
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Гаджеты

Увеличение объёма кеш-памяти обеспечит для AMD Ryzen 3000 прирост быстродействия в играх на 20 %

Естественно, и многие другие виды нагрузок выиграли от увеличения объёма кеш-памяти, просто AMD решила заострить внимание на играх.
Обновлено в 08:41
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Политика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Хоккей

Бобровский стал игроком «Флориды»

«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Людей срочно эвакуировали из горящего дома в Нижневартовске

Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес

Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом

Не менее 13 человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом, перевозившим группу пенсионеров в Аргентине.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Отдельное дело: младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Сестры Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца.
Обновлено в 11:25
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
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