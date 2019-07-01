Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррельRT на русском 02:39
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,74% — до $60,07 за баррель.
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Экономика
Новые правила долевого строительства в России вступили в силу
Ранее iReactor писал, что процедуры госзакупок будут упрощены в России. Поправки в законодательстве о госзакупках вступят в силу с 1 июля.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Иркутской области подтопленными остаются 28 населенных пунктов
В 53 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском – из-за сильнейшего подъёма уровня воды в реках подтоплены 4197 домов.
Обновлено вчера в 00:41
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
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Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
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Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
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Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
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Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика
Медведев упрекнул единороссов, демонстрирующих «чванство и хамство»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев упрекнул некоторых членов партии "Единая Россия", которые не стесняются "демонстрировать чванство и хамство".
Обновлено в 03:00
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400
Ранее президент США Дональд Трамп провел на полях саммита G20 в японской Осаке встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которой подтвердил, что США не будут вводить санкции в отношении Анкары из-за приобретения у России систем С-400.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины.
Обновлено в 03:26
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв
В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает агенство Reuters.
Обновлено в 01:03
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 09:55
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти
Как считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на старте торгов благодаря увеличению спроса на рисковые активы на фоне перемирия в торговом споре, заключенном лидерами США и Китая.
Обновлено в 03:28
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение об ограничении добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран — экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Зенит» может усилиться защитником немецкого «Гамбурга»
Бразильский защитник немецкого клуба «Гамбург» Дуглас Сантос попал в сферу интересов петербургского «Зенита».
Обновлено в 01:55
Транспорт
Николай Валуев угодил в ДТП на «дороге смерти» в Хабаровском крае
В Хабаровском крае известный боксер и депутат Госдумы Николай Валуев попал в аварию на «дороге смерти».
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Обновлено в 01:40
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Турция обвинила армию Хафтара в задержании своих граждан
Турецкое министерство иностранных дел в официальном релизе, размещенном на сайте ведомства, заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара задержала шесть турецких граждан.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Любой автомобиль можно сделать лучше, но какие-то модели поддаются тюнингу лучше и процесс улучшения дешевле.
Обновлено вчера в 02:44
Здоровье
В Хабаровске госпитализированы семь человек с подозрением на бруцеллез
После забора анализов в 10-й городской больнице Хабаровска с подозрением на заболеваемость находятся 7 человек.
Обновлено в 03:27
Политика
Украину ждет развал из-за действий Порошенко
Глава украинской партии "Незалежность" Анатолий Могилев заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко виноват в саботаже, который может вызвать развал страны.
Обновлено в 03:39
Общество
В Госдуму внесли законопроект о камерах видеофиксации на дорогах
В Государственную думу внесли законопроект о требованиях к камерам видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30