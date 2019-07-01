Цена на нефть WTI превысила $60 за баррельRT на русском 02:39

Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,74% — до $60,07 за баррель.

Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель

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