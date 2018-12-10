Североморская нефть марки Brent начала неделю с роста цен по фьючерсам на февраль 2019 года. Стоимость данной нефти выросла до 62 долларов за баррель.

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