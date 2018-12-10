Энергетика
Североморская нефть марки Brent начала неделю с роста цен по фьючерсам на февраль 2019 года. Стоимость данной нефти выросла до 62 долларов за баррель.
iReactor01:37
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Энергетика
На Украине с 1 января повысятся тарифы на тепло
Для жителей Украины с 1 января повышаются тарифы на тепло.
Обновлено в 09:44
Энергетика
Нефть Brent выросла в цене до $62 за баррель
Североморская нефть марки Brent начала неделю торгов с роста цен по фьючерсам на февраль, достигших отметки в 62 доллара за баррель.
Обновлено в 07:33
Энергетика
Россия вышла на второе место по поставкам СПГ в Европу
По данным Управления информации Минэнерго США (EIA), поставки американского СПГ в Европу за 9 месяцев этого года составили 1,3 млрд кубометров.
Обновлено в 08:36
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
Обновлено в 06:50
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ
Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика
За 10 мес ТопПром увеличил добычу угля на 56,6%
Холдинговая компания "ТопПром" за 10 месяцев 2018 года добыла 1, 53 миллиона тонн угля, что на 56,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 21:26
Энергетика
Таиландские бизнесмены заинтересовались проектом «Арктик СПГ-2»
Обновлено в 05:07
Энергетика
Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ
Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено в 06:04
Энергетика
В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд
Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика
Молдавия решила отказаться от российского газа
Молдавия откажется от российского газа в пользу румынского, сообщил премьер-министр страны Павел Филип.
Обновлено 07 декабря в 17:10
Энергетика
Индия отказывается от нефтедоллара
В начале ноября между Индией и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому для расчётов за иранскую нефть будут применяться индийские рупии.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика
Автомобильное топливо подорожает с 9 декабря на АЗС в Белоруссии
Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 09:21
Энергетика
Золото выросло в ЧТВ на падении цветных металлов и фондовых индексов
Цены на золото в четверг выросли, на медь и другие металлы снизились вместе с американскими фондовыми индексами, фьючерсами на нефть и другими рискованными активами, так как новый всплеск опасений относительно замедления мировой экономики взбудоражил рынки.
Обновлено в 03:24
Энергетика
В Иркутской области выстроились очереди на заправках Роснефти
В Иркутской области с начала декабря 2018 года очереди автомобилей на заправки Роснефти стоят даже ночью, потому что там продают бензин АИ-92 по цене ниже, чем у конкурентов – 40 рублей 70 копеек за литр, что примерно на три рубля меньше.
Обновлено в 02:42