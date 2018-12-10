Североморская нефть марки Brent начала неделю с роста цен по фьючерсам на февраль 2019 года. Стоимость данной нефти выросла до 62 долларов за баррель.

Энергетика Энергетика Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.

Энергетика Энергетика Демонстрации «желтых жилетов» обойдутся Франции в 0,1–0,2% ВВП Министр финансов Брюно Ле Мер, выступая сегодня утром в эфире RTL, заявил, что рост ВВП страны в четвертом квартале окажется на 0,1% меньше, чем прогнозировалось ранее.

Энергетика Энергетика Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.

Энергетика Энергетика Morgan Stanley Bank судится с российскими нефтяными компаниями ООО «Астрахань-Нефть» владело 49,51% уставного капитала (с 2012 года находятся в залоге Morgan Stanley Bank).

Энергетика Энергетика Для жителей Киева повысили тарифы на тепло на 22,7% На 22,7% повысила тарифы для населения на тепло, производимое предприятием «Киевтеплоэнерго», национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 10 декабря «Укринформ».

Энергетика Энергетика Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Энергетика Энергетика Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.

Энергетика Энергетика В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.

Энергетика Энергетика Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.

Энергетика Энергетика Индия отказывается от нефтедоллара В начале ноября между Индией и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому для расчётов за иранскую нефть будут применяться индийские рупии.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.

Энергетика Энергетика Затяжное падение цен на серебро в 2019 году может закончиться "По сравнению с предыдущими годами, розничные покупатели серебра менее заинтересованы в приобретении этого металла на фоне падения цен", — отметил Питер Спина из GoldSeek.com.

Энергетика Энергетика В Иркутской области выстроились очереди на заправках Роснефти В Иркутской области с начала декабря 2018 года очереди автомобилей на заправки Роснефти стоят даже ночью, потому что там продают бензин АИ-92 по цене ниже, чем у конкурентов – 40 рублей 70 копеек за литр, что примерно на три рубля меньше.