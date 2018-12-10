Энергетика

Цена на нефть Brent взлетела и продолжает расти
iReactor
01:37

Североморская нефть марки Brent начала неделю с роста цен по фьючерсам на февраль 2019 года. Стоимость данной нефти выросла до 62 долларов за баррель.
iReactor01:37

Подробнее о событии

Нефть и газ в ноябре 2018 года

OilCapital.ru05:32

Цена на нефть Brent взлетела и продолжает расти

iReactor01:37

Цены на нефть «взлетели» и продолжают расти

REGNUMвчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Энергетика

Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.
Обновлено в 06:33
Энергетика

Демонстрации «желтых жилетов» обойдутся Франции в 0,1–0,2% ВВП

Министр финансов Брюно Ле Мер, выступая сегодня утром в эфире RTL, заявил, что рост ВВП страны в четвертом квартале окажется на 0,1% меньше, чем прогнозировалось ранее.
Обновлено в 06:32
Энергетика

«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан

Обновлено в 06:50
Энергетика

Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ

Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Morgan Stanley Bank судится с российскими нефтяными компаниями

ООО «Астрахань-Нефть» владело 49,51% уставного капитала (с 2012 года находятся в залоге Morgan Stanley Bank).
Обновлено в 02:50
Энергетика

Для жителей Киева повысили тарифы на тепло на 22,7%

На 22,7% повысила тарифы для населения на тепло, производимое предприятием «Киевтеплоэнерго», национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает 10 декабря «Укринформ».
Обновлено в 06:33
Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ ограничит рост экономики России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не поддерживает участие России в соглашениях ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 06:26
Энергетика

Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ

Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено в 06:04
Энергетика

В 2019 году Chevron увеличит капзатраты до $20 млрд

Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года Американская Chevron в 2019 г. увеличит капитальные затраты до $20 млрд с $18,3 млрд, которые были запланированы на 2018 г. Компания намерена увеличить капзатраты впервые за последние 4 года.
Обновлено в 02:00
Энергетика

Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку

На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.
Обновлено в 01:40
Энергетика

Индия отказывается от нефтедоллара

В начале ноября между Индией и Ираном был подписан меморандум о взаимопонимании, согласно которому для расчётов за иранскую нефть будут применяться индийские рупии.
Обновлено вчера в 18:33
Энергетика

«Нафтогаз Украины» предпочитает российский газ

Компании-партнеры «Газпрома» остались основными поставщиками «голубого топлива» для Украины, особенно — для национальной компании «Нафтогаз Украины», которая закупала у них газ дешевле, чем у других трейдеров.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Затяжное падение цен на серебро в 2019 году может закончиться

"По сравнению с предыдущими годами, розничные покупатели серебра менее заинтересованы в приобретении этого металла на фоне падения цен", — отметил Питер Спина из GoldSeek.com.
Обновлено в 03:24
Энергетика

В Иркутской области выстроились очереди на заправках Роснефти

В Иркутской области с начала декабря 2018 года очереди автомобилей на заправки Роснефти стоят даже ночью, потому что там продают бензин АИ-92 по цене ниже, чем у конкурентов – 40 рублей 70 копеек за литр, что примерно на три рубля меньше.
Обновлено в 02:42
Энергетика

Нефтяное будущее СНГ: Что ждёт Россию, Казахстан и Азербайджан в 2019 году?

В условиях нефтяного кризиса и давления со стороны участников ОПЕК, нефтяная промышленность и доходы от экспорта углеводородного сырья продолжают играть ключевую роль в экономике России, Казахстана и Азербайджана.
Обновлено в 05:34
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное