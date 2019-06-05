Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррельRambler News Service 05 июня в 12:41
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
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Сиквелы некогда прибыльных картин один за другим проваливаются в российском прокате.
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Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
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В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего узбека
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего уроженца Узбекистана, передает «Комсомольская правда».
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Экономика
Минфин может ужесточить налогообложение олигархов
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Армия и оружие
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«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Общество
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Как сообщает РБК со ссылкой на письмо Юсупова в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), акционер банка утверждает, что кроме хищения 2,6 млрд руб. из «Восточного» через сделку с отступным, за которое обвиняют Калви, из банка вывели еще 1,1 млрд руб. посредством оказания услуг подконтрольными Baring Vostok структурами.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
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В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
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Технологии
«Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ
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Обновлено в 05:41
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Технологии
Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта
Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
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Общество
Бари Алибасов составил завещание
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