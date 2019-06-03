Энергетика

Цена на нефть Brent впервые с января опустилась ниже $61 за баррельRambler News Service 05:00

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с начала января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
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Обновлено в 12:22
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Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции

После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
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Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

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Российский журналист, телеведущий «Первого канала» Дмитрий Борисов нашёл информацию о внебрачных детях актёра Александра Белявского.
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
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В Лондоне на аукционе Christie's продали картину Кузьмы Петрова-Водкина "Натюрморт с сиренью".
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Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
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Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
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Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

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Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
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Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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