Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с января опустилась ниже $61 за баррельRambler News Service 05:00
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с начала января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
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Снова «черные» дни: в мае стоимость нефти упала сразу на 20 процентов! Что ждет рубль?
Vologda-poisk.ruвчера в 04:24
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