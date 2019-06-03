Цена на нефть Brent впервые с января опустилась ниже $61 за баррельRambler News Service 05:00

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с начала января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent впервые с января опустилась ниже $61 за баррель

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