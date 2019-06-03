Энергетика
Цена на нефть Brent впервые с февраля упала ниже $61Коммерсантъ 01:50
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе нынешнего года снизилась более чем на 2,2%, до $60,62 за баррель, согласно торгам на бирже ICE. Стоимость этого сорта нефти в последний раз находилась ниже отметки $61 за баррель 11 февраля 2019 года.
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Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
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Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
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Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
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Гаджеты
Samsung интегрирует в смартфоны графику AMD
Партнёрство заключается в следующем: Samsung лицензирует решения для обработки графики на основе технологий AMD Radeon и будет использовать их в своих системах-на-чипе, предназначенных для мобильных устройств, включая смартфоны.
Обновлено в 11:22
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Происшествия
Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Финансы
«Газпром» поднял индекс до исторического максимума
Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
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Культура
Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов
Обновлено в 10:06
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
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Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
Все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти из России по трубопроводу «Дружба», грузоотправители и грузополучатели, достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.
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Володин заявил о поддержке Сербии со стороны России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Белград заявил о поддержке Сербии со стороны России, передаёт ФАН.
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Кино
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Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
«Россия проинформировала нас, что она отозвала большую часть своих людей из Венесуэлы», — сообщил он.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле
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Обновлено в 14:12
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
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«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
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Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
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Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку после сообщений о ВИЧ-положительных детях, которым отказали в отдыхе на турбазе «Новинки».
Обновлено в 13:32