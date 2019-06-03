Стоимость нефти марки Brent упала до $60 за баррельRostov gazeta 07:15

Ценовые показатели нефти марки Brent с поставкой в августе упали ниже $61 за баррель впервые с февраля текущего года. В результате торгов на бирже ICE в Лондоне 3 июня ее цена уменьшилась на 2,2% — до $60,62 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent упала до $60 за баррель

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