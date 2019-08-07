Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57RT на русском 09:55
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
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Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено в 17:17
Футбол
«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе
Обновлено в 16:46
ЖКХ
В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания
Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 09:32
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге
Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии
В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 10:26
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Авто
Замечен прототип электрического седана BMW i4
Последний раз BMW тестировал свой полностью электрический седан i4 в апреле этого года.
Обновлено в 07:44
Политика
Китайские госкомпании перестали закупать в США сельхозпродукцию
Китайским госкомпаниям запрещено закупать сельскохозяйственную продукцию в США. С таким поручением выступило правительство страны.
Обновлено 05 августа в 20:29
Экономика
Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»
Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
Обновлено в 11:14
Экономика
«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 19:27
Космос
«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Футбол
ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем
Обновлено в 18:00
Культура
Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500
Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Наука
На Оркнейских островах нашли строение эпохи викингов
Обновлено в 11:22
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье
В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму
Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Обновлено в 13:11
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом
К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Культура
Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств
Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Политика
Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 15:34