Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

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