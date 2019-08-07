Энергетика

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57RT на русском 09:55

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Курс доллара: рубль посыпался за нефтью

Свободная Пресса14:55

За день стоимость нефти марки Brent снизилась на 5%

Реальное время15:28

Цена нефти марки Brent рухнула ниже 56 долларов впервые с 4 января

Московский Комсомолец14:39

Цена на нефть марки Brent упала ниже $58 за баррель

Красная весна10:51

Стоимость нефти Brent упала ниже $57 за баррель

Ведомости10:59

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

RT на русском09:55

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Newvz.ruвчера в 22:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:37, Вашингтон
Футбол

«Арсенал» согласовал трансфер Тирни

"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено в 17:17
Футбол

«Эвертон» арендовал у «Монако» Сидибе

Обновлено в 16:46
ЖКХ

В Госдуме предложили включать отопление летом в случае похолодания

Нагревать батареи в квартирах россиян предлагается в том случае, если летом температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

20 лет назад произошло вторжение чеченских боевиков в Дагестан

Обновлено в 05:08
Общество

Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма

Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью четверга принёс в регион до 60% месячной нормы осадков.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Тренер Валуева скончался в Санкт-Петербурге

Работавший с Николаем Валуевым заслуженный тренер России Валерий Дербин скончался в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Операция по задержанию Атамбаева началась в Киргизии

В Киргизии началась операция по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 10:26
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Авто

Замечен прототип электрического седана BMW i4

Последний раз BMW тестировал свой полностью электрический седан i4 в апреле этого года.
Обновлено в 07:44
Политика

Китайские госкомпании перестали закупать в США сельхозпродукцию

Китайским госкомпаниям запрещено закупать сельскохозяйственную продукцию в США. С таким поручением выступило правительство страны.
Обновлено 05 августа в 20:29
Экономика

Чехия отказала России в выдаче экс-председателя банка «Интеркоммерц»

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, обвиняемого в России в крупных финансовых махинациях.
Обновлено в 11:14
Экономика

«Ъ»: аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября

Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 19:27
Космос

«Спектр-РГ» второй раз скорректировал орбиту на пути к рабочей точке

Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", запущенная в июле, второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке, сообщил во вторник Роскосмос.
Обновлено в 02:34
Футбол

ЦСКА интересуется Комличенко и Джорджевичем

Обновлено в 18:00
Культура

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

Бельгиец из Льежа несколько лет назад случайно приобрел подлинник Рембрандта за €500.
Обновлено вчера в 21:32
Наука

Медики раскрыли необычную особенность рака у самых пожилых людей

Обновлено в 10:52
Политика

Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России

Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Наука

На Оркнейских островах нашли строение эпохи викингов

Обновлено в 11:22
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Пулково пассажира задержали за развратные действия на борту самолета

Обновлено в 11:53
Политика

В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма

Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Здоровье

В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму

Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today

Обновлено в 13:11
Кино

Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»

Обновлено в 03:29
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга признался в содеянном

Обновлено в 08:09
Происшествия

В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом

К двум часам ночи МЧС завершило спасательные работы на месте падения в обрыв пассажирского автобуса и иномарки.
Обновлено в 19:49
Культура

Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств

Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Политика

Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Политика

Кличко намерен снова баллотироваться на пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил, что будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 15:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное