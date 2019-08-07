Энергетика
Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррельИнтерфакс 10:06
Нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, при этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:26, Вашингтон
Политика
Трамп назвал Федрезерв проблемой США
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система — это проблема государства.
Обновлено в 10:37
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
Обновлено в 08:52
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Центральная избирательная комиссия вынесла окончательное решение по жалобе бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, отказав ему в регистрации в качестве независимого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 07:02
Политика
Зеленский позвонил Путину и созвал заседание «нормандской четвёрки»
Украина призывает всех лидеров "нормандской четверки" как можно скорее провести встречу по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 05:19
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс» Грега Тирнана и Конрада Вернона.
Обновлено в 10:19
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Обновлено в 09:40
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказаний проверит информацию о пытках в "Крестах-2" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено в 10:56
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал ЦСКА щедрое предложение по Чалову
Несколькими днями ранее лондонский клуб предложил за Чалова около €15 млн, однако руководство красно-синих посчитало данную сумму недостаточной за своего нападающего и ответило отказом.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских военных
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
Обновлено в 05:51
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
В ходе встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность, что Крым будет присоединен к Украине "и разъединенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом".
Обновлено в 10:21
Политика
Памфилова: механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел
Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Xiaomi пообещала смартфон с камерой на 108 Мп
Сегодня Xiaomi помимо презентации 64-мегапиксельной камеры сообщила о разработке камеры на 108 Мп.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала ролик, в котором сообщила мужу о разводе
На днях Наталья не выдержала и опубликовала ролик. В видео Наташа, разговаривая с мужем, сообщает ему о разводе.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Кино
Квентин Тарантино раскрыл концепцию своего самого последнего фильма
Как известно, Тарантино намеревается снять еще одну картину, десятую по счету, и на том закончить.
Обновлено в 10:50
Авто
BMW озвучила дату начала продаж кроссоверов X3 M и X4 M в России
Российское представительство бренда объявило точную дату запуска на отечественный рынок «заряженных» кроссоверов BMW X3 M и X4 M. По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте BMW Russia, кроссоверы X3 и X4 в модификации M станут доступны у российских дилеров уже с 7 сентября.
Обновлено в 07:30
Футбол
Заболотный продолжит карьеру в «Сочи»
Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи». Клубы уже близки к соглашению по трансферу игрока.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45