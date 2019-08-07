Энергетика

Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррельИнтерфакс 10:06

Нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, при этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.
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