Нефтяной рынок ускорил падение в среду на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, при этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.

Цена нефти Brent рухнула ниже $57 за баррель

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