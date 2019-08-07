с чего всё началось

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

Политика Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.

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Футбол Короман объявил, что вернется в «Динамо» в качестве тренера Бывший полузащитник «Динамо» Огнен Короман в инстаграме сообщил, что вернется в московский клуб в качестве тренера.

Происшествия Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном Пассажирка остановила автобус, который попал в ДТП в Долгопрудном. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Политика Президент Филиппин пообещал резать головы наркобаронам Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов отрубать головы наркобаронам и не боится попасть за это в тюрьму.

Политика Украинцы устроили скандал из-за российского флага в испанском отеле Несколько украинских семей, отдыхающих в испанском городе Салоу, устроили скандал из-за российского флага, который был повешен в ресторане при отеле.

Кино Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Политика Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.

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Происшествия В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва Мосгоризбирком заявил о поступившем им сообщении о "минировании", которое впоследствии не подтвердилось.

Авто В России отзывают пикапы Fiat Fullback Действие сервисной акции распространяется на 147 пикапов Fiat Fullback, проданных в России, начиная с июня 2016 года.

Политика ЦИК подтвердил отказ Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму Центризбирком признал правомерным отказ Дмитрию Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму.

Политика СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Армия и оружие Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник» Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.