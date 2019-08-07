Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57RT на русском 09:55
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
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Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).Коммерсантъ09:59
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