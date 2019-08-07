Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57RT на русском 09:55
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
В ДНР заявили, что не причастны к гибели четырех украинских военных
Минобороны Украины ранее обвинило ополченцев в двух обстрелах позиций силовиков Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ополченцы не имеют отношения к обстрелу, жертвами которого якобы стали четверо украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 07:40
Политика
Япония отказалась принять протест России по вопросу Южных Курил
Суга прокомментировал ноту протеста, врученную в минувший вторник японскому послу в РФ Тоёхисе Кодзуки замглавы МИД России Игорем Моргуловым, заявив, что Токио не принимает этот протест, считая такие представления со стороны Москвы неприемлемыми.
Обновлено в 04:19
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал о импичменте Биллу Клинтону
Третий сезон сериала «Американская история преступлений» будет посвящен попытке импичмента 42-му президенту президенту США Биллу Клинтону.
Обновлено в 09:14
Транспорт
Всех водителей трамваев уволили в Твери
В Твери были уволены все водители трамваев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию города.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции
Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.
Обновлено в 08:40
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Порту» сыграет первый матч с «Краснодаром» без главного тренера Сержиу Консейсау, который был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма
Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Еврокомиссия ждёт от США разъяснений о санкциях против Nord Stream 2
Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии.
Обновлено в 07:45
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс» Грега Тирнана и Конрада Вернона.
Обновлено в 10:19
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова позировала топлес в бассейне на Мальдивах
На днях певица опубликовала снимок, который вызвал бурю эмоций в комментариях у поклонников звезды. Юлианна позировала топлес в бассейне.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский заявил, что позвонил Путину по поводу Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в "пренебрежении" правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:03
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено в 10:56
Культура
Актер Валентин Гафт перенес инсульт
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Артист почувствовал себя плохо около недели назад. Его срочно доставили в реанимацию.
Обновлено в 04:15
Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летом
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 10:17
Политика
Клинцевич: Рецепты Тука по новому миропорядку не пригодятся
В Совфеде уверены, что предложения заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Тука по установлению нового миропорядка не пригодятся, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.
Обновлено в 08:20
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» на турнире в Сочи
СКА одержал победу над "Локомотивом" (4:0) в матче турнира Sochi Hockey Open в Сочи.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Зенит» убеждает Заболотного перейти в «Сочи»
Петербургский «Зенит» хочет, чтобы Антон Заболотный стал игроком ФК «Сочи». Об этом сообщает портал Чемпионат.com.
Обновлено в 06:25
Футбол
Хавбек «Спартака» Глушенков может перейти в «Верону»
Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков чартерным рейсом прилетал в Верону и провёл в городе целый день, утверждает Futbol Arena.
Обновлено в 09:11