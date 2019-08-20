Энергетика

Цена на нефть Brent в ходе торгов растётRT на русском вчера в 01:05

Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,05%, составив $56,18 за баррель.
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Цена на нефть Brent превысила $61 за баррель

Rambler News Service09:36

Нефть дорожает после публикации данных по добыче в США

Московский Комсомолецвчера в 23:01

Цены на нефть повышаются, баррель Brent закрепился выше $60

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Рубль получил лишь частичную поддержку

REGNUM08:51

Цены на нефть растут

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Рост цен на нефть ускорился до 1% в ожидании статистики по запасам

ПРАЙМ06:12

Американский институт нефти API рапортовал о снижении запасов черного золота в США на 3.45 млн баррелей

Profinance.ruвчера в 16:53
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Транспорт

Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Политика

В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8

Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Политика

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков

Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Пермь вошла в пятерку городов, из которых хотят уехать навсегда

Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг российских городов, из которых хотят уехать жители. Пермь заняла в нем пятое место.
Обновлено в 09:10
Авто

Skoda изменила цены на три модели в России

Обновлено в 00:48
Политика

Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста

Российский телеведущий Владимир Познер, комментируя увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, отметил, что это надо было сделать сразу после скандала с Путиным, а не спустя два месяца.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

В шахте на Урале произошло обрушение породы

Один человек заблокирован в шахте "Ново-Кальинской" в Североуральске Свердловской области после обрушения породы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:46
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Поезд задавил девушку в Подмосковье

На станции Львовская Курского направления Московской железной дороги пассажирский поезд дальнего следования задавил девушку, сообщает пресс-служба управления транспортной полиции по ЦФО.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В посольстве РФ в Камеруне сообщили о состоянии похищенных моряков

В посольстве Российской Федерации в Яунде 21 августа сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья захваченных в плен российских моряков судна Marmalaita.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро

Обновлено в 08:59
Общество

Беглов оценил благоустройство петербургского парка

Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Общество

Девушка устроила селфи-фотосессию в метро Нью-Йорка и прославилась

Обновлено в 09:08
Технологии

Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России

Озвучен специалистами оператор с самым быстрым мобильным интернетом в России, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Здоровье

Правительство представит план по увеличению зарплаты врачам

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину до конца сентября представить меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения.
Обновлено в 01:27
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»

Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА

Обновлено в 09:33
Политика

Суд на Украине обязал открыть дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:31
Политика

Назван размер возможных выплат США за Гренландию

Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне

Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Федосеевой-Шукшиной стало плохо на отдыхе в Болгарии

Обновлено в 09:39
Политика

Любовнице Бориса Джонсона отказали во въезде в США

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Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика

Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Космос

Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики

Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
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