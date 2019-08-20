Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,05%, составив $56,18 за баррель.

Цена на нефть Brent в ходе торгов растёт

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