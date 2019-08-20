Энергетика
Цена на нефть Brent в ходе торгов растётRT на русском вчера в 01:05
Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,05%, составив $56,18 за баррель.
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Американский институт нефти API рапортовал о снижении запасов черного золота в США на 3.45 млн баррелей
Profinance.ruвчера в 16:53
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