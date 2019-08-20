Энергетика

Цена на нефть Brent в ходе торгов растётRT на русском вчера в 01:05

Мировые цены на нефть растут разнонаправленно. Об этом свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,05%, составив $56,18 за баррель.
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Усман игрок Барселоны, приводит El Mundo Deportivo слова Сиссоко, он останется в клубе на 1000 процентов и выиграет здесь еще больше призов.
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«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
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Обновлено в 07:55
Армия и оружие

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Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
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