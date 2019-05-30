Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $66 впервые с мартаКоммерсантъ 13:30

По состоянию на 19:08 мск стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent составила $65,89 за баррель. Нефть WTI стоила $57,48 за баррель. Накануне, 29 мая, цена на нефть Brent упала ниже $67.
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