Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60Газета.Ru 05 августа в 13:15
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
Происшествия
Сторонники Атамбаева взяли несколько спецназовцев в заложники
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском
Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 00:29
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Кино
Создатели «Игры престолов» за $200 млн бросили HBO ради Netflix
Шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс теперь будут сотрудничать с Netflix. Контракт многолетний и уже подписан.
Обновлено в 00:41
Политика
«Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Уголовное дело возбудили после взрыва машины в Магнитогорске
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после взрыва машины в Магнитогорске, в результате чего пострадал один человек.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено 06 августа в 14:30
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии
Ранее турецкое Министерство обороны сообщили, что Турция и Штаты договорились о создании координационного центра по совместным операциям и зоны безопасности на севере арабской республики.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" под Ялтой, которая служила, в частности, местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
Строитель из Великобритании оказался двойником Брэда Питта
В Великобритании живет строитель Натан Мидс, который заявил, что к своим 33 годам устал от популярности, которая его преследует в связи со сходством с голливудской звездой Брэдом Питтом.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Подозреваемых в убийстве 4 человек подростков нашли мертвыми в Канаде
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии
Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Бывшие японские жители посетят Курилы 10-11 августа
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Сане может потребоваться операция
Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Наука
Употребление кофе не сказалось на крепости сна
Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Магадане застрелили медведя, зашедшего в центр города
Юный медведь зашел в Магадан, добежал до центра города и был застрелен у одной из школ, сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
«Интер» закрывает сделку по Лукаку
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок к переходу в миланский "Интер", сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
«Только цельнозерновые»: Медики назвали ТОП-5 самых полезных каш
Первое место в ТОП-5 медики отвели рисовой каше, посчитав её самой полезной.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Объявленный в розыск участник массовых беспорядков в Москве сдался полиции
Объявленный в розыск участник несогласованной акции Сергей Фомин сдался правоохранителям.
Обновлено в 00:58
Авто
В бельгийский музей Abarth Works Museum завезли ВАЗ-2103 с АКПП
ВАЗ-2103, оснащенный трехступенчатой автоматической трансмиссией от General Motors, недавно появился в бельгийском музее Abarth Works Museum.
Обновлено вчера в 02:43
Гаджеты
В США на Apple подали в суд из-за прослушки пользователей Siri
В США мужчина подал в суд на Apple из-за возможности прослушивания подрядчиками компании команд, которые владельцы устройств дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Disney выпустит ремейки «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено вчера в 04:18
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00