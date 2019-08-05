Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60Газета.Ru 05 августа в 13:15

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
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