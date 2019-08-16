Энергетика

Цена на нефть Brent снизилась на $3Rambler News Service 14 августа в 13:47

Цена на нефть Brent снизилась более чем на $3, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent падала на 5,1% с начала торгов — до $58,21 за баррель. Предыдущие торги закрылись на отметке в $61,3 за баррель.
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