Цена на нефть Brent снизилась более чем на $3, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent падала на 5,1% с начала торгов — до $58,21 за баррель. Предыдущие торги закрылись на отметке в $61,3 за баррель.

Цена на нефть Brent снизилась на $3

Здоровье Ученые рассказали, какой рис поможет снизить «плохой» холестерин В ходе одного из многочисленных исследований при участии 25 человек было установлено, что этот вид риса сокращает общий холестерин в среднем на 15%, а «плохой» - на 21%.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Общество Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Наука Ученый пролетел сквозь грозовое облако, образовавшееся в результате пожара Хотя ученые имеют довольно хорошее представление о том, какие вулканы выбрасывают пепел в стратосферу и как эти частицы могут охладить планету, они очень мало знают об устройстве облаков, что ограничивает знания о том, как они могут влиять на атмосферу и климат Земли.

Происшествия Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.

Происшествия В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб человек По предварительным данным, в ДТП попали пять автомобилей. В результате восемь человек пострадали, один погиб.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Наука Ученые скрестили человека и обезьяну для получения донорских органов Ученые выбрали совмещение клеток обезьяны и человека для того, чтобы выращивать донорские органы, нехватка которых является на сегодня очень острой проблемой.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Гаджеты Samsung и LG сокращают производство дисплеев Крупнейшие южнокорейские производители электроники — LG и Samsung приняли решение о снижении производства LCD-дисплеев.

Политика В ЕС призвали принять срочные меры для деэскалации в Гонконге «Крайне важно, чтобы была проявлена сдержанность, произошёл отказ от насилия и были приняты срочные меры для деэскалации ситуации», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Происшествия В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны В крепости Керчь в Крыму обнаружен склад снарядов времен Великой Отечественной войны, все боеприпасы уничтожены.

Экономика Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25% Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.

Здоровье Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе Фрукты или несладкий йогурт могут быть оптимальной заменой чипсов при перекусах на работе, которые обязательно нужно устраивать два раза в день.