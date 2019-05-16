Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $72 за баррельRambler News Service 08:51
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $72 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Наука
Стратосферный планер испытают на высоте 27 тысяч метров
Подразделение Perlan Project европейского авиастроительного концерна Airbus начало готовить перспективный стратосферный планер Perlan 2 к испытаниям полетом на высоте более 27 тысяч метров.
Обновлено в 09:19
Футбол
Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»
Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
Обновлено в 13:18
Наука
Создан белок для обогащения кормов
Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с российскими коллегами разработали технологию синтеза белка из зерен амаранта и грибного мицелия для обогащения кормов животных.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Любую игру из Steam теперь можно бесплатно запустить на iPhone
Приложение Steam Link от Valve теперь доступно на устройствах iOS и Apple TV.
Обновлено в 10:18
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика
Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Новоульяновске с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы 26 человек
В муниципальное образование выехали специалисты министерства здравоохранения, управления Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии.
Обновлено в 10:56
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено в 12:43
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя
Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую
Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Политика
Поклонская считает, что майдан начнется с Екатеринбурга
Обновлено в 08:22
Общество
МЧС предупредило о заморозках в нескольких регионах России
В пятницу, 17 мая, заморозки ожидаются в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях.
Обновлено в 13:29
Политика
Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки
В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Игры
В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Москве задержан крупный финансист «Исламского государства»
ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 05:29
Политика
Зеленский попросил международные НR-агентства найти губернаторов для Украины
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к международным рекрутинговым агентствам в поиске кандидатур на вакантные посты глав областей.
Обновлено в 13:28