Энергетика

Мировые цены на нефть выросли в ходе торговМедиаКорСеть 14 мая в 10:14

В ходе торгов 14 мая мировые цены на нефть показали незначительный рост.
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Нефть дорожает на усилении геополитических рисков на Ближнем Востоке

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Нефть продолжает расти в цене из-за кризиса на Ближнем Востоке

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Цены на нефть марки Brent увеличились до $72,18 за баррель

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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $72 за баррель

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Почему Саудовской Аравии больше не нужны высокие цены на нефть

RT на русскомвчера в 08:54
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 01:01, Ашберн
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Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
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Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

Как в Екатеринбурге после вмешательства Путина прошел четвертый день протеста за сквер

В Екатеринбурге завершился четвертый день стихийной акции протеста в защиту сквера у Театра драмы.
Обновлено вчера в 14:41
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Лазарев вышел в финал «Евровидения»

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11 модификаций Волги ГАЗ-21, которых как бы не было

ГАЗ-21 вдохновила целое поколение российских кастомайзеров. 20 самых выдающихся вариаций на тему этой Волги — тут.
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Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено вчера в 22:55
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Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Помпео рассказал о примерах успешного сотрудничества России и США

Сотрудничество Соединенных Штатов и России в борьбе с терроризмом помогло обеспечить безопасность граждан двух стран, и в этой сфере Москва и Вашингтон могут успешно работать вместе.
Обновлено вчера в 21:20
Общество

Главу Челябинска попросили запретить строительство часовни у ЮУрГУ

Активист предлагает главе Челябинска принять постановление о запрете застройки сквера у ЮУрГУ.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Зеленский станет президентом 20 мая

16 мая утром депутаты Верховной Рады Украины приняли решение о назначении процедуры инаугурации президента на 20 мая (понедельник) на 10 часов утра.
Обновлено вчера в 05:02
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ASUS представила флагман Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено вчера в 14:30
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Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге

Обновлено в 00:31
Спорт

В ВАДА собрались открыть дело на основе данных московской лаборатории

Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер на заседании совета учредителей международной организации сообщил, что в ближайшие недели может быть открыто первое дело на основании данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено вчера в 19:23
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке

«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье

Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс

Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев

Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 02:44
Экономика

65% российских семей не имеют сбережений

Сегодня, 16 мая 2019 года, стало известно, что 65% российских семей не имеют сбережений.
Обновлено вчера в 03:59
Кино

Актер Пускепалис рассказал, почему не снимается в западных фильмах

Известный актер, заслуженный артист России Сергей Пускепалис рассказал, почему отказывается от предложений западных продюсеров сниматься в иностранных фильмах.
Обновлено в 00:25
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Наука

Ученый заявил о невозможности расшифровки «манускрипта Войнича»

По словам российского ученого, узнать содержание рукописи не представляется возможным ввиду того, что отсутствует какая-либо информация о языке, на котором написан манускрипт.
Обновлено в 00:17
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено вчера в 19:16
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Россияне станут платить за отопление по-новому, сообщает DEITA.
Обновлено 15 мая в 10:46
Армия и оружие

Разведка Индии узнала о планах террористов атаковать авиабазы

В Индии разведслужбы получили информацию о планах террористов совершить атаки на авиабазы, которые расположены в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает 17 мая ANI.
Обновлено в 00:41
Общество

Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено 15 мая в 21:43
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