Мировые цены на нефть выросли в ходе торговМедиаКорСеть 14 мая в 10:14

В ходе торгов 14 мая мировые цены на нефть показали незначительный рост.

Мировые цены на нефть выросли в ходе торгов

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