Цена на нефть Brent превысила $72 за баррельRambler News Service 08:51

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $72 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $72 за баррель

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