Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $72 за баррельRambler News Service 08:51

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $72 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Почему Саудовской Аравии больше не нужны высокие цены на нефть

RT на русском08:54

Цены на нефть марки Brent увеличились до $72,18 за баррель

Московский Комсомолец01:25

Цена на нефть марки Brent превысила $72

Газета.Ru03:21

Нефть дорожает на опасениях снижения добычи на Ближнем Востоке

News.ru03:02

Рынок нефти продолжает расти на фоне усиления напряженности на Ближнем Восток

Финмаркет01:28

Нефть дорожает уже на 1,8% на опасениях вокруг поставок с Ближнего Востока

ПРАЙМ12:31

Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом

Банки.ру01:05
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Культура

Скульптуру Джеффа Кунса «Кролик» продали на рекордные $91,1 млн

Обновлено в 02:31
Космос

Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты

Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Samsung исправила недостатки Galaxy Fold

Компания Samsung устранила недостатки складного смартфона Galaxy Fold, из-за которых производителю пришлось отложить релиз устройства.
Обновлено в 09:55
Музыка

Джаггер исполнил зажигательный танец после операции на сердце

75-летний Мик Джаггер исполнил зажигательный танец после операции на сердце.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Group-IB оценила стоимость накрутки голосов в финале шоу «Голос»

В четверг Group-IB обнародовала промежуточные результаты проверки, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу Абрамовой, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу.
Обновлено в 15:37
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Культура

Ирину Алферову возмутили претензии Голливуда к Алену Делону

Обновлено в 07:16
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина устроила пикантную фотосессию в купальнике

Ольга Серябкина предложила поклонникам оценить ее фотографии, выбрав из них лучшую.
Обновлено в 06:11
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Футбол

Поле стадиона «Динамо» признано пригодным для проведения матчей

Обновлено в 08:34
Технологии

«Билайн» обновляет сеть в Москве с помощью Huawei

"Билайн" модернизирует московскую инфраструктуру сетей связи на базе оборудования Huawei, рассказали в четверг гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич и гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Обновление сети завершится в сентябре 2019 г. и пройдет в два этапа.
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Религия

Патриарх Кирилл назначил настоятеля главного храма Вооруженных сил

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан был указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен настоятелем Патриаршего собора Воскресения Христова в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено в 14:45
Политика

В Берлине заявили, что Германия не является колонией США

Посол США в Германии Ричард Гренелл позволяет себе неприемлемые высказывания в адрес независимого государства, как будто Германия является колонией США, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Обновлено в 09:32
Космос

Космические карты: каких звезд достигнут «Вояджеры» и «Пионеры»

«Вояджер-1» пройдет мимо нее через 16 700 лет (на расстоянии около 3,59 световых лет), «Пионер-11» – через 18 300 лет, «Вояджер-2» – через 20 300 лет.
Обновлено в 02:35
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено в 10:02
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Кино

Элтон Джон и другие звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Обновлено в 14:34
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