Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $69 за баррельRambler News Service 27 мая в 07:53

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть Brent подорожала до $70,21 за баррель

Интерфакс28 мая в 01:47

Спред между Brent и WTI поднялся выше $11 - БКС

Финмаркетвчера в 03:36

Нефть дешевеет на опасениях за рост мировой экономики

News.ruвчера в 02:25

Цены на нефть сохраняют разнонаправленную динамику на внешних факторах

ПРАЙМ28 мая в 12:47

Цена нефти марки Brent выросла до $69,71 за баррель

Московский Комсомолец01:20

Нефть дорожает, Brent торгуется выше $70 за баррель

Росбалт28 мая в 02:28

Цены на нефть растут

RT на русском28 мая в 01:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика

Миссия МВФ завершила работу на Украине

Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Политика

В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:42
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

На Украине четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8

Обновлено в 03:18
Авто

Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Общество

Генпрокуратура приступила к проверке депутатов петербургского ЗакСа

Генеральная прокуратура Российской Федерации приступила к проверке некоторых депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на предмет коррупционного сговора.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач

На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Авто

Продажи Lamborghini в России выросли в три раза

Продажи новых машин бренда Lamborghini в прошлом месяце практически в три раза обошли показатель в прошлом году за аналогичный период — 7 единиц.
Обновлено в 13:32
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Политика

Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии

Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Экономика

«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ

Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Экономика

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Стоимость биткойна впервые с мая 2018 г. превысила отметку в $9000.
Обновлено в 12:25
Финансы

Украина распродаёт запасы золота

Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Авто

Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов

Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
Обновлено в 05:17
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Общество

Губернатор вплотную занялся вопросом неприятного запаха в Воронеже

Обновлено в 09:41
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Наука

Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок

Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Спорт

Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения

Илья Бер, оппонент магистра Александра Друзя в скандале с предполагаемыми попытками финансовых афер на названном шоу, без энтузиазма отнесся к ранее прозвучавшим извинениям магистра Друзя.
Обновлено в 11:40
Интернет

В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы

Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное