Цена на нефть Brent превысила $69 за баррельRambler News Service 27 мая в 07:53

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $69 за баррель

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