Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $69 за баррельRambler News Service 27 мая в 07:53
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Политика
В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Авто
Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ
Уникальная модификация разработана на базе топовой комплектации GLX. Спецсерия Tabi создана для любителей путешествовать на автомобиле.
Обновлено в 07:50
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Общество
Генпрокуратура приступила к проверке депутатов петербургского ЗакСа
Генеральная прокуратура Российской Федерации приступила к проверке некоторых депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на предмет коррупционного сговора.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач
На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в три раза
Продажи новых машин бренда Lamborghini в прошлом месяце практически в три раза обошли показатель в прошлом году за аналогичный период — 7 единиц.
Обновлено в 13:32
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште
Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии
Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Экономика
«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ
Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Экономика
Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000
Стоимость биткойна впервые с мая 2018 г. превысила отметку в $9000.
Обновлено в 12:25
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Авто
Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов
Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Наука
Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А.Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Спорт
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения
Илья Бер, оппонент магистра Александра Друзя в скандале с предполагаемыми попытками финансовых афер на названном шоу, без энтузиазма отнесся к ранее прозвучавшим извинениям магистра Друзя.
Обновлено в 11:40
Интернет
В Chrome перестанут работать эффективные блокировщики рекламы
Компания Google объявила о предстоящих изменениях в браузере Chrome, которые нарушат работу современных и эффективных блокировщиков рекламы вроде Ghostery или uBlock Origin.
Обновлено вчера в 23:18