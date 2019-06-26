Энергетика

Цены на нефть стабилизировалисьREGNUM вчера в 08:56

На фоне предстоящих встреч G20 и стран ОПЕК+ на мировом рынке нефти происходит временная стабилизация цен на нефть.
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Нефть дорожает, Brent преодолела рубеж в $66 за баррель

Росбалт02:28

Цена на нефть марки Brent впервые за почти месяц поднялась выше $66

РБК01:58

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель

Интерфакс01:39

Нефть Brent подорожала до 66 долларов за баррель

Московский Комсомолец00:37

Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

Взгляд.ру00:49

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррель

RT на русском01:09

Нефть Brent приблизилась к $67 за баррель

REGNUM11:27
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:07, Вашингтон
Гаджеты

Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей

Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено в 07:21
Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Политика

Делегация Украины покинула ПАСЕ после решения по России

Делегация Украины в ПАСЕ заявила, что не намерена больше продолжать работу в Парламентской ассамблеи и присутствовать на заседаниях.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Петербурженке на голову упал кусок штукатурки

По информации «Фонтанки», 28-летняя петербурженка находилась во дворе дома 38/96 по Каменноостровскому проспекту, когда ей на голову упал фрагмент фасада.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Пожар произошел в общежитии МГУ в Москве

Огонь распространился на 10-м этаже общежития, общая площадь пожара составила 10 кв. м.
Обновлено в 16:09
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Приангарье начались подтопления в связи с паводком

В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено в 16:34
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Общество

Суд Брянска признал танец неуважением к обществу

Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города А. Червякову за танец, исполненный на площадке памятника «Курган Бессмертия» в местном ЦПКиО.
Обновлено в 16:30
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Боевики взорвали газопровод в Йемене

Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
Обновлено в 16:03
Футбол

Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии

«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Футбол

Кроос: трансфер Роналду в «Ювентус» сделал всех счастливыми

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал уход бывшего партнёра по команде Криштиану Роналду в «Ювентус».
Обновлено в 15:56
Политика

Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
Обновлено в 12:44
Гаджеты

Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Украина отказалась пускать на выборы российских наблюдателей от ПАСЕ

Российских наблюдателей от ПАСЕ не допустят до парламентских выборов на Украине.
Обновлено в 15:50
Политика

Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Общество

Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети

Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Обновлено в 11:27
Гаджеты

В Сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy Fold

Как пишут специализированные издания, дизайнеры опубликовали рендеры гибкого смартфона Galaxy Fold от Samsung, который должен выйти уже в ближайшее время.
Обновлено в 06:34
Технологии

Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей

Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие

НАТО готовит военные меры по ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД.
Обновлено в 12:37
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Хочу вернуться в „Барселону“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в будущем хотел бы вернуться в «Барселону».
Обновлено в 16:06
Энергетика

Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли

Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено в 08:06
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