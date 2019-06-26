Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском вчера в 01:09

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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Нефть дешевеет, Brent ушла ниже $65 за баррель

Росбалт07:49

Цена на нефть Brent опустилась ниже 65 долларов

Московский Комсомолец07:11

Цены на нефть перешли к снижению после уверенного роста ранее

ПРАЙМ01:10

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфакс01:56

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 27 июня в 15:01 MSK составил $65.06 за баррель

АК&М08:14

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Нефть Brent приблизилась к $67 за баррель

REGNUMвчера в 11:27
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Шоу-бизнес

Игорь Петренко и Кристина Бродская впервые показали дочь

Обновлено в 07:37
Общество

Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами

В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено в 08:47
Политика

Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

Обновлено в 06:23
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в лицо

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской

Актер Михаил Ефремов, сын актрисы, принимал соболезнования присутствовавших. Кортеж с телом Покровской по традиции проводили аплодисментами.
Обновлено в 06:03
Политика

Захарову возмутил отказ Украины от возвращения своих моряков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 08:17
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о шторме с ливнями

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Пройдут кратковременные осадки, местами в виде ливней.
Обновлено в 09:16
Политика

Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Делегации Литвы и Грузии, поддержавшие возмущение украинских депутатов по поводу восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), продолжат работу в составе организации.
Обновлено в 07:42
Авто

Kia показала салон нового кроссовера Seltos

Компания Kia опубликовала официальные фотографии салона нового компактного кроссовера Seltos, представленного 20 июня.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Возбуждено дело против основателя «Рольфа»

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и нескольких ее руководителей уголовное дело о махинациях с валютой.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Экономика

В ПФР рассказали об увеличении пенсий после перерасчета

Пенсионный фонд России произвел перерасчет социальной доплаты к пенсии 4,4 миллионам неработающим российским пенсионерам.
Обновлено в 09:41
Политика

Президента Туниса госпитализировали

Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 02:40
Происшествия

На строительном рынке Волгограда загорелся склад

"На торгово-оптовом рынке стройматериалов в Советском районе Волгограда горит склад размером 100 на 100 метров, площадь пожара составляет 300 кв. м", - сказал представитель МЧС.
Обновлено в 09:23
Политика

Врачи назвали возможные диагнозы трясущейся Меркель

Немецкий врач общей практики и окружной председатель Баварской ассоциации врачей Якоб Бергер оценил здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель, которая начала сильно дрожать на мероприятии с участием президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Экономика

Грузинские отельеры митингуют, желая возврата российских туристов

Напомним, сохранить турпоток российских туристов в Грузию и избавить рынок от необходимости расплачиваться за «провокаторов» призвал турбизнес грузинского курорта Кобулети власти страны.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Экономика

75% предпринимателей не успели поставить кассу к 1 июля

«По оценочным данным, количество организаций на ЕНВД и патентной системе налогообложения, которые с 1 июля должны начать применять онлайн-кассы, составляет около 350-400 000 налогоплательщиков», — сообщила пресс-служба ФНС.
Обновлено в 08:20
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика

Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября

Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила

В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.
Обновлено в 00:19
Политика

ЕС продлил санкции против России

Лидеры ЕС приняли это решение единогласно. Речь идет об экономических санкциях, они продлены до 31 января 2020 года.
Обновлено в 08:25
Общество

В МЧС предупредили о резком похолодании в Крыму

Резкое похолодание придет в Крым в ближайшие дни, температура воздуха ночью опустится до десяти градусов тепла, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 04:15
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске

Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
Обновлено в 07:04
Кино

Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»

Обновлено в 09:13
Энергетика

Цены на бензин в России с начала года выросли на 0,7%

Розничные цены на бензин в России за январь - май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении, а по отношению к декабрю 2018 года - на 0,7%. В то же время цены производителей бензина за этот период упали на 9,9%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:04
Политика

Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников

Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

В Казани юная пациентка хосписа умерла после встречи с Алсу

В хосписе в Казани умерла 14-летняя пациентка. Это произошло через две недели после ее встречи со знаменитой певицей Алсу.
Обновлено в 08:40
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