Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском 01:09
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Обновлено в 20:49
Армия и оружие
ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
Обновлено в 08:36
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Обновлено в 21:23
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии
Обновлено в 21:49
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35
Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес
Влад Кадони: «Юлию Барановскую сильно удешевляет рыжеватый блонд»
Волосы Юлии Барановской похожи на парик, Александр Гудков пришел на вечеринку в пижаме, а наряд Виктории Дайнеко слишком мал — наш эксперт, ведущий «Дома‑2» Влад Кадони, оценил наряды знаменитостей.
Обновлено в 21:00
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом
80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено в 19:25
Общество
BadComedian выступил с претензиями к Собчак
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) опубликовал на YouTube видео по итогам разбирательств с Kinodanz, в котором обрушился с критикой на Ксению Собчак.
Обновлено в 12:12
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота
Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.
Обновлено в 22:11
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Экономика
Путин изменил расчет НДФЛ задним числом
Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
Обновлено в 13:25
Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии
Самолёт Ан-24 с 43 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на севере Бурятии, два пилота погибли, семь человек пострадали, сообщил пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:27
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства
«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено в 12:00
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено в 04:54
Общество
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке
Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Саратове
Силовики предотвратили совершение террористического акта в Саратове.
Обновлено в 03:32
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
Обновлено в 13:51
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Обновлено в 17:42
Политика
Теледебаты демократов-участников предвыборной гонки стартуют в США
В американском штате Флорида стартуют теледебаты членов Демократической партии США, претендующих на участие в президентских выборах 2020 года.
Обновлено вчера в 18:47
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Общество
В РАН назвали воду в Байкале отравленной
Обновлено в 03:17
Наука
Учёные нашли способ выращивать новую зубную ткань
Учёные из Японии и России обнаружили клетки, которые, вероятно, отвечают за образование зубной ткани и могут использоваться для её выращивания для пациентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.
Обновлено в 20:40