Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском 01:09
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
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Общество
United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября
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Обновлено в 19:59
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ
Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.
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Происшествия
РБК: начальник УВД по ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
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Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Футбол
Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго
В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Экономика
Счетная палата нашла у таможни нарушения на 1 млрд рублей
Счетная палата нашла финансовые нарушения в работе Центральной базовой таможни в Москве.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
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Обновлено в 10:26
Кино
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Соловьев назвал покойного Доренко предателем
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Общество
Медицинский вертолет поступил на дежурство в детскую больницу Москвы
Санитарный вертолет ощутимо поможет детской больнице оказывать медицинские услуги маленьким пациентам еще оперативнее.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке
Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Политика
Зеленский назначил постпреда по Крыму
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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Политика
В США суд отклонил иск Huawei к местному стартапу CNEX Labs
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Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
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Здоровье
7 продуктов, от покупки которых стоит отказаться в супермаркете
Походы в супермаркет могут закончиться чеком на баснословную сумму. Иногда мы берем такие продукты, которые нам совершенно ни к чему.
Обновлено в 09:38
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Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
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