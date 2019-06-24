Энергетика

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $64 за баррельРосбалт 25 июня в 02:28

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана.
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Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфакс01:56

Цены на нефть перешли к снижению после уверенного роста ранее

ПРАЙМ01:10

Стоимость нефти Brent снижается, но держится выше $66 за баррель

Росбалт02:28

Цена на нефть марки Brent поднялись до $66,22 за баррель

Московский Комсомолец01:15

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 27 июня в 12:00 MSK составил $65.24 за баррель

АК&М05:09

Нефть Brent приблизилась к $67 за баррель

REGNUMвчера в 11:27
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Происшествия

В столице Туниса произошел второй взрыв

Обновлено в 06:42
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
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Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
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Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

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Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
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Происшествия

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Актриса приобрела два акра земли, на которых расположено сразу несколько построек, включая большой особняк, гостевой дом и конюшню.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика

Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
Обновлено в 06:23
Экономика

Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России

Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Футбол

«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Дембеле

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Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика

Пранкер Владимир Кузнецов баллотируется в депутаты Мосгордумы

Пранкер уточнил, что уже зарегистрировался в качестве кандидата и собирает подписи. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.
Обновлено в 03:31
Кино

Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
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Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации

"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол

«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Панюкова

Обновлено в 05:58
Политика

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 27 июня в телеэфире сообщила, что Украина отказалась в обсуждать с Россией вопрос освобождения украинских моряков и возвращения кораблей ВМФ Украины.
Обновлено в 06:43
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Жительница Башкирии заболела лихорадкой Денге после отдыха в Таиланде

Жительница Башкирии привезла из Таиланда опасное вирусное заболевание - лихорадку Денге.
Обновлено в 06:04
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ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
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В резервном самолете президента Бразилии перевозили 39 кг кокаина

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«Просто беда»: Влад Кадони раскритиковал внешний вид Юлии Барановской

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