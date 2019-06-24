Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $64 за баррельРосбалт 25 июня в 02:28
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:56, Вашингтон
Происшествия
В столице Туниса произошел второй взрыв
Обновлено в 06:42
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Обновлено в 03:18
Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Крыму утонули двое российских десантников
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес
В МХТ простились с актрисой Аллой Покровской
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. О кончине Аллы Покровской стало известно во вторник, 25 июня, ей был 81 год.
Обновлено в 06:03
Происшествия
После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию
Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Риз Уизерспун купила дом за 6 миллионов долларов
Актриса приобрела два акра земли, на которых расположено сразу несколько построек, включая большой особняк, гостевой дом и конюшню.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
Обновлено в 06:23
Экономика
Нацбанк Грузии оценил ущерб экономике от снижения турпотока из России
Национальный банк Грузии сообщил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России в связи с отменой авиасообщения экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
Обновлено в 05:41
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Дембеле
Ожидается, что «ПСЖ» сначала возьмет Дембеле в годичную аренду, после чего активирует пункт о выкупе футболиста летом 2020 года.
Обновлено в 06:32
Политика
В России назвали США главным источником киберугроз
Угрозы информационной безопасности России исходят, главным образом с территории США.
Обновлено в 05:21
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Политика
Пранкер Владимир Кузнецов баллотируется в депутаты Мосгордумы
Пранкер уточнил, что уже зарегистрировался в качестве кандидата и собирает подписи. Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября.
Обновлено в 03:31
Кино
Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»
Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации
"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:23
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Футбол
«Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Панюкова
Обновлено в 05:58
Политика
Захарова: Киев отказался обсуждать с Москвой освобождение украинских моряков
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 27 июня в телеэфире сообщила, что Украина отказалась в обсуждать с Россией вопрос освобождения украинских моряков и возвращения кораблей ВМФ Украины.
Обновлено в 06:43
Здоровье
Жительница Башкирии заболела лихорадкой Денге после отдыха в Таиланде
Жительница Башкирии привезла из Таиланда опасное вирусное заболевание - лихорадку Денге.
Обновлено в 06:04