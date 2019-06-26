Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском вчера в 01:09

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфакс01:56

Аналитик: В июле у нефти больше шансов подорожать, чем упасть

Росбалт10:49

Цена на нефть Brent опустилась ниже 65 долларов

Московский Комсомолец07:11

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 27 июня в 15:01 MSK составил $65.06 за баррель

АК&М08:14

Индекс МосБиржи присматривается к рубежу 2800 - БКС

Финмаркет08:10

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Нефть Brent приблизилась к $67 за баррель

REGNUMвчера в 11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
Политика

Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения

Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено в 15:59
Политика

Делегации бывших стран советского лагеря покинули сессию ПАСЕ

На сессии ПАСЕ 24 июня этого года делегации бывших стран советского лагеря безуспешно спорили по поводу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и за крушение рейса MH17.
Обновлено в 02:17
Политика

Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол

«Вильярреал» и «Валенсия» договорились о покупке Дениса Черышева

Обновлено в 18:44
Технологии

Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету

Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено в 17:54
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Технологии

В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения

Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.
Обновлено в 12:39
Транспорт

Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Общество

Как и зачем в Петербурге запустили сервис покупки нереализованной еды из кафе и ресторанов со скидкой от 30 до 70%

Обновлено в 11:00
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 06:28
Общество

В хостеле у «московского клофелинщика» нашли запас отравы

После прогремевшего в этот понедельник дела «клофелинщика с Чистых прудов» вся история с Ямой зазвучала по-новому.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Наука

Марсотрясения могут указывать на скрытые запасы водного льда

В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые связывают их с динамикой запасов водного льда, которые могут сохраняться под поверхностью планеты.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Судаков: военная концепция России связана с обороной

Судаков \: военная концепция России связана с обороной О значении форума, а также о кибербезопасности и киберугрозах рассказал политолог Сергей Судаков.
Обновлено в 08:31
Музыка

Объявлены лауреаты конкурса им. Чайковского

Обновлено в 18:12
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

Обновлено в 16:20
Здоровье

Врач-иммунолог: главной причиной снижения иммунитета является стресс

Врач-иммунолог Ирина Баранова утверждает: главную роль в снижении иммунитета играет стресс.
Обновлено в 13:52
Наука

Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Политика

Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Разработчики раскрыли характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" раскрыли отдельные ее тактико-технические характеристики.
Обновлено в 13:45
Технологии

«Яндекс» подтвердил попытку взлома сервисов компании

Компания "Яндекс" подтвердила, что ее серверы подверглись попытке взлома, однако ущерб нанесен не был, поскольку специалистам холдинга удалось своевременно выявить атаку и нейтрализовать ее, передает НСН.
Обновлено в 17:20
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович.
Обновлено в 14:20
Происшествия

На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

В Идлибе при обстреле пункта ВС Турции погиб военный

При обстреле наблюдательного пункта Вооружённых сил Турции в сирийском Идлибе погиб турецкий военнослужащий, ещё трое получили ранения, сообщили в Министерстве обороны страны.
Обновлено в 16:55
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 18:05
Политика

Бахрейн отозвал посла из Ирака после атаки на посольство в Багдаде

МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное