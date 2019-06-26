Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском вчера в 01:09

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже 65 долларов

Московский Комсомолец07:11

Нефть дешевеет, Brent ушла ниже $65 за баррель

Росбалт07:49

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 27 июня в 15:01 MSK составил $65.06 за баррель

АК&М08:14

Цены на нефть перешли к снижению после уверенного роста ранее

ПРАЙМ01:10

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфакс01:56

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Нефть Brent приблизилась к $67 за баррель

REGNUMвчера в 11:27
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Интернет

Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение

Обновлено в 07:04
Происшествия

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Наука

Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы

За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Американская студентка стала жертвой акул на Багамах

Обновлено в 05:52
Футбол

Артем Ребров: «Понсе хорошо вышел»

Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В составе красно-белых дебютировал новичок команды Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом

Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Наука

Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита

Обновлено в 04:39
Политика

Доктор Мясников назвал возможные причины появления дрожи у Меркель

Врачи называют такие случаи эссенциальным тремором.
Обновлено в 07:49
Политика

Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью

Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Хоккей

Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина в лагере развития клуба.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе

Обновлено в 08:23
Общество

ВЦИОМ признал молодежь наиболее довольной жизнью частью общества

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование социального настроения молодежи в России.
Обновлено в 05:29
Политика

Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.
Обновлено в 07:57
Политика

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Экономика

Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»

Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Политика

Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий

Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.
Обновлено в 07:30
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»

США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Авто

Хэтчбек Skoda Scala получил версию G-TEC

В отличие от своего предшественника Skoda Scala G-TEC получает литровый трехцилиндровый турбомотор с весьма скромной отдачей в 90 л.с. Для него производитель предусмотрел шестиступенчатую «механику».
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Авто

Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Музыка

Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке

Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
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