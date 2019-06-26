Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском вчера в 01:09
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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Интернет
Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение
Обновлено в 07:04
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Наука
Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
За последующие месяцы палеонтологи и антропологи нашли в пещере и в ее ближайших окрестностях огромное число останков древних животных, обитавших в Крыму в последние несколько десятков миллионов лет, а также следы своеобразной "мастерской", в которой древние люди изготавливали орудия труда.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Американская студентка стала жертвой акул на Багамах
Обновлено в 05:52
Футбол
Артем Ребров: «Понсе хорошо вышел»
Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал итог стартового матча Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2). В составе красно-белых дебютировал новичок команды Эсекиэль Понсе.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод с Алексеем Косинусом
Накануне бывшие возлюбленные официально подали на развод. Спустя месяц суд расторгнет брак знаменитостей.
Обновлено в 08:38
Наука
Ученые раскрыли количество жертв Тунгусского метеорита
Обновлено в 04:39
Политика
Доктор Мясников назвал возможные причины появления дрожи у Меркель
Врачи называют такие случаи эссенциальным тремором.
Обновлено в 07:49
Политика
Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью
Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В России убили 16-летнюю мать-одиночку
У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Хоккей
Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина
Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина в лагере развития клуба.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрывах в Тунисе
Обновлено в 08:23
Общество
ВЦИОМ признал молодежь наиболее довольной жизнью частью общества
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование социального настроения молодежи в России.
Обновлено в 05:29
Политика
Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.
Обновлено в 07:57
Политика
Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России
Совет ЕС продлил антироссийские экономические санкции, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
Обновлено в 08:27
Экономика
Нацбанк Грузии: «На падение курса лари повлияла информация из России»
Падение курса национальной валюты Грузии — лари, которое фиксируется в последний период, обусловлено внутренними и внешними факторами, в том числе данными об ожидаемом уменьшении численности туристов из России.
Обновлено в 07:14
Политика
Пушков одобрил идею о переносе столицы Украины
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно предложения команды президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Дагестане возбудили дела на трех чиновников за превышение полномочий
Следственный комитет возбудил три уголовных дела на заместителей главы Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана за то, что превышение ими полномочий повлекло ущерб при строительстве школ на более 241 млн рублей.
Обновлено в 07:30
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Авто
Хэтчбек Skoda Scala получил версию G-TEC
В отличие от своего предшественника Skoda Scala G-TEC получает литровый трехцилиндровый турбомотор с весьма скромной отдачей в 90 л.с. Для него производитель предусмотрел шестиступенчатую «механику».
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Авто
Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников умер 25 июня в возрасте 47 лет от остановки сердца.
Обновлено вчера в 18:59
Музыка
Участнику конкурса имени Чайковского разложили ноты в обратном порядке
Председатель жюри по специальности "Фортепиано" пианист Денис Мацуев предложил Ань Тяньсю переиграть свою программу, однако участник отказался.
Обновлено в 07:12
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложения о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Гаджеты
Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q
Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26