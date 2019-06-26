Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском 26 июня в 01:09
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
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Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков
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Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
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Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.
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Как пояснил Мамука Бахтадзе, причинами обвала нацвалюты стали массовые митинги в Тбилиси.
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«Яндекс» заявил об атаке на сервисы компании
Компания "Яндекс" заявила о попытках атак на сервисы компании в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
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Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
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Названа минимальная стоимость отдыха в Крыму
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«Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер».
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Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
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