Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском 26 июня в 01:09
Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
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Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации
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Компания Chrysler решила «возродить» минивэн Voyager
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Японская полиция арестовала гражданина России, который подозревается в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако.
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Происшествия
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В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
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Обновлено 25 июня в 03:00
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Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20
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Транспорт
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
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Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В Башкирии грядет аномально жаркая погода
В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Игры
Игроки начали массово удалять недорогие игры из «Списка желаемого» в Steam. Это связано с акцией в честь распродажи
Разработчики инди-игр в Steam пожаловались, что пользователи платформы начали удалять их игры из «Списка желаемого» во время распродажи.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
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Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Мария Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Экономика
Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай
Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00
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Кому вредно есть помидоры, рассказали медики
Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено 26 июня в 08:55
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
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Обновлено вчера в 23:27
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Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции
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Обновлено вчера в 12:53
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Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента
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Энергетика
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ВЦИОМ: около 44% дальневосточников хотят переехать из своего региона
"Примерно 44% дальневосточников хотят сменить место постоянного проживания [покинуть свой регион или ДФО в целом]", - сообщила Михайлова.
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