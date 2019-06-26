Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $66 за баррельRT на русском 26 июня в 01:09

Августовские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,94% — до $58,95 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе выросли на 1,51% — до $66,03 за баррель.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:00

Цены на нефть перешли к росту в преддверии саммита G20 и встречи ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 13:42

Нефть корректируется после уверенного роста 26 июня

News.ruвчера в 02:39

Аналитик: В июле у нефти больше шансов подорожать, чем упасть

Росбалтвчера в 10:49

Цена на нефть Brent опустилась ниже 65 долларов

Московский Комсомолецвчера в 07:11

Индекс МосБиржи присматривается к рубежу 2800 - БКС

Финмаркетвчера в 08:10

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфаксвчера в 01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Подросток поймал выпавшую из окна девочку и попал на видео

Чудесный случай спасения двухлетней девочки произошел в Стамбуле. Как стало известно, 17-летний ребенок поймал выпавшую из окна малышку.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Компания Chrysler решила «возродить» минивэн Voyager

Обновлено в 00:26
Происшествия

В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии

Японская полиция арестовала гражданина России, который подозревается в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

1 июля россиян ожидает множество изменений: индексация тарифов ЖКХ, эскроу-счета для застройщиков, электронные визы и многое другое.
Обновлено 26 июня в 05:59
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Обновлено в 00:46
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено 25 июня в 03:00
Авто

К 2024 году компания Ford выпустит в Европе три новые модели

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Путин и Трамп пообщались перед саммитом G20

Лидеры России и США успели пообщаться еще до начала саммита G20 и своей двусторонней встречи в Осаке.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству

С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Транспорт

Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка

В Иркутской области в районе города Нижнеудинска перекрыт участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» из-за паводка, сообщается на сайте дорожного управления «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

В Башкирии грядет аномально жаркая погода

В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено вчера в 04:11
Игры

Игроки начали массово удалять недорогие игры из «Списка желаемого» в Steam. Это связано с акцией в честь распродажи

Разработчики инди-игр в Steam пожаловались, что пользователи платформы начали удалять их игры из «Списка желаемого» во время распродажи.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу

Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Мария Шарапова похвасталась своим домом

Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:31
Экономика

Мясо назвали самым перспективным продуктом для экспорта в Китай

Аналитики KPMG в своем исследовании «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» (отчет есть у РБК) назвали наиболее перспективные продовольственные категории для экспорта в Китай.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Кому вредно есть помидоры, рассказали медики

Медики рассказали, что есть помидоры вредно людям, имеющим болезни ЖКТ и заболевания суставов.
Обновлено 26 июня в 08:55
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента

Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Путин о деле Скрипаля: «предатели должны быть наказаны»

Путин заявил, что экс-офицера ГРУ * Сергея Скрипаля "и так наказали".
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика

Под Петербургом с цитатой Чехова открыли новый нефтяной терминал

Новый топливный терминал «Гладкое» запустили в Тосненском районе Ленинградской области в четверг, 27 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире

Обновлено вчера в 23:50
Здоровье

ВЦИОМ: около 44% дальневосточников хотят переехать из своего региона

"Примерно 44% дальневосточников хотят сменить место постоянного проживания [покинуть свой регион или ДФО в целом]", - сообщила Михайлова.
Обновлено в 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное