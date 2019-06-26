Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $66 за баррельDP.RU вчера в 02:03

Цена североморской смеси нефти Brent превысила отметку $66 за баррель, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE фьючерсы с поставками в августе в 08:43 по московскому времени стоили $66,16 за баррель.
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Нефть корректируется после уверенного роста 26 июня

News.ru02:39

Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфакс01:56

Нефть Brent поднялась выше 66 долларов

Взгляд.рувчера в 00:49

Цена на нефть марки Brent поднялись до $66,22 за баррель

Московский Комсомолец01:15

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Стоимость нефти Brent снижается, но держится выше $66 за баррель

Росбалт02:28

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды прибавили по 1,5 доллара

Банки.ру01:03
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Общество

Росконтроль проверил состав куриного паштета

Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Стали известны имена погибших при крушении Ан-24

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал имена членов экипажа самолёта Ан-24, погибших при жёсткой посадке борта в аэропорту Нижнеангарска.
Обновлено в 03:15
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Культура

Теодор Курентзис написал прощальное письмо после ухода из театра

Обновлено в 03:28
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено вчера в 08:37
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено вчера в 10:18
Транспорт

В Пензе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Пензе с июля произойдет увеличение стоимости проезда в общественном транспорте.
Обновлено в 03:10
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель плохо себя почувствовала на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 03:31
Политика

Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны

Напомним, в среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова с поста главы Ингушетии.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:06
Политика

Россельхознадзор не будет запрещать ввоз растительной продукции из Грузии

Россельхознадзор «даже не рассматривает» вопрос запрета ввоза растительной продукции из Грузии.
Обновлено в 03:24
Экономика

Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 03:33
Экономика

TCS Group разместит около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок

Головная структура Тинькофф банка и "Тинькофф страхование" - TCS Group - объявила о планах разместить около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках программы по привлечению капитала.
Обновлено в 03:02
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика

Рост автопарка россиян увеличил спрос на аренду гаражей

Только за один год спрос на аренду гаражей вырос на 5,4%, отметили специалисты, однако спрос на их покупку остался неизменным.
Обновлено вчера в 18:00
Культура

На аэродроме Быково в Москве начнется чемпионат России по дрэг-рейсингу

Обновлено в 03:45
Общество

Рестораторов попросили закрыть летние веранды в Москве из-за непогоды

Московским рестораторам рекомендовали временно закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды в четверг, 27 июня.
Обновлено в 03:03
Политика

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля

Обновлено в 03:08
Общество

На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

В особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей.
Обновлено в 03:14
Футбол

Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон

В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика

Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников

Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
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